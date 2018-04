Crimen del colectivero: Reconocieron al "paraguayo" como el presunto asesino

Un testigo pudo identificar este miércoles en rueda de reconocimiento a Juan Alfonso Gauto, uno de los dos detenidos que tiene el caso, como la persona que discutió con el chofer Leandro Alcaraz, mientras que otro dijo que lo vio corriendo en la calle, cerca del lugar del hecho y con un arma en la mano."Una mujer no dudó en la rueda en señalar a Gauto como la persona que iba arriba del colectivo y que discutió porque no quiso pagar el pasaje. Y la otra persona lo vio corriendo con el arma en la mano", contó a la agencia NA Walter Fidalgo, el abogado de la familia del conductor asesinado.Además, el letrado comentó que al otro detenido, Jonhatan Acevedo, de 18 años, quien también participó de la rueda de reconocimiento, otras dos personas lo reconocieron tras haberlo visto en cercanías al lugar del hecho.El próximo viernes los dos acusados ampliarán sus indagatorias ante los fiscales del caso y presentarán testigos y pruebas para reforzar sus coartadas. Trascendió que el fiscal del Fuero Penal de Responsabilidad Juvenil de La Matanza Emilio Spatafora tiene cuatro líneas de investigación abiertas y que hasta el momento no descarta ninguna. El crimen ocurrió el domingo 15 de abril a las 18:00, a la altura de la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza cuando Alcaraz, de 26 años, conducía el interno 103 de la línea 620.Supuestamente, y según contó un testigo clave que es menor de edad, R.O., el adolescente que estuvo detenido y luego fue liberado, le contó a él que iba en el colectivo y que como no tenía tarjeta SUBE comenzó a discutir con el chofer, tras lo cual llamó a Acevedo, apodado "El Viejo", al que le pidió que lo esperara en la parada con un arma.Cuando el colectivo llegó a Virrey del Pino, Acevedo habría subido al vehículo y siempre según la versión del "testigo clave", le disparó a Alcaraz. Con la nueva rueda de reconocimiento, esa hipótesis empezaría a perder fuerza ya que la persona que fue reconocida arriba del colectivo discutiendo con la víctima, no sería el menor liberado, sino Gauto. "A nosotros todavía no nos terminan de cerrar del todo las detenciones. La investigación tiene que continuar, pero para eso necesitamos más testigos", concluyó Fidalgo.