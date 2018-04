Saltó las rejas de una escuela, tomó del cuello a una alumna y robó su celular

Un solitario delincuente saltó el perímetro lateral de la escuela Gerardo Yoya, ubicada en Bulevar San Lorenzo y Lamadrid de la ciudad de Concordia. Aprovechando que varias jovencitas esperaban el timbre de entrada en el patio, con celulares en mano, atacó a una de ellas, a la que tomó fuertemente del cuello, con las dos manos, para robarle el celular.Julio Barrios, director del establecimiento educativo, puntualizó: "El hecho ocurrió alrededor de las 07:00 de la mañana. El transeúnte saltó el muro lateral de la escuela, forcejeó y le arrebató el celular a una chica que estaba con otras tres o cuatro más. Cuando el ladrón volvió a saltar, las alumnas empezaron a pedir auxilio y ahí salieron los ordenanzas, los administrativos, los preceptores, todos a seguirlo, porque realmente gritaban y él se fue corriendo por calle Bulevar San Lorenzo y dobló en Bolivia".El directivo, al proseguir con su relato, precisó que pese al intento "el muchacho se escapó y radiqué la denuncia en la Comisaría Tercera. Expuse la preocupación porque el niño no puede aprender porque está en un estado de miedo, entonces no podemos seguir de esta manera"."Por tal motivo -continuó- se apela a que los organismos, las instituciones que estén encargados como Copnaf, Comisaría del Menor y la Familia, Juzgado del Menor y la Familia y los fiscales de minoridad, a que se hagan carga de estos chicos que comenten delitos y que no permiten a otro niños estudiar. ¿Dónde está el equilibrio? ¿dónde está la justicia?", se preguntó.Barrios describió que "el ladrón presionó el cuello (de la víctima) con sus dos manos y le sacó el celular. Hay 25 chicos de testigos y todos los adultos; pruebas hay. Se produjo la violación a un edificio, se cometió el robo y quienes lo vieron pueden identificar su vestimenta, altura, color de piel, al igual que un grupo de transeúntes. Vecinos de la zona, que iban a trabajar, se volvieron para contarnos quién era".Finalmente el rector detalló al diario: "En la escuela vienen ocurriendo asaltos hace rato, pero afuera, en la vereda. Que invadan el edificio es la primera vez pero siempre hay una primera vez. Acá asaltan a la entrada o a la salida; los robos a los chicos es permanente, asaltan en la parada a gente que está esperando el colectivo para ir a trabajar. El otro día -recordó- atacaron a punta de cuchillo a una chica que no es de la escuela, pero que estaba esperando el colectivo 4, así que la tuvimos que entrar porque la habían golpeado y sacado el celular. Tenía 27 o 28 años y se iba a trabajar de empleada doméstica, cruzaron en moto, se bajaron, le apuntaron y le pegaron un puntazo en el pecho para sacarle el celular. Así no se puede más", completó Barrios.