Más víctimas se presentarían en el juicio contra el sacerdote Ilarraz

"Estamos muy conformes, porque se está poniendo blanco sobre negro y se está conociendo la verdad de lo ocurrido", dijo aFabián Schunk, una de las víctimas en el juicio que se lleva adelante en Paraná al sacerdote Justo Ilarraz, acusado de abusos y corrupción de menores en el Seminario de esta ciudad.Señaló que "algunos curas han recobrado milagrosamente la memoria, a partir de cuando a un sacerdote se lo notificó de que estaba bajo falso testimonio con la consecuencia de la prisión. Otros mantienen el olvido. Tanto el olvido como la memoria vienen a traer las pruebas que nosotros venimos diciendo".Consideró "sumamente importante" el testimonio que tenía previsto brindar hoy el sacerdote Néstor José Pucheta, puesto que "a mediados de los 90, empezó a tomar contacto como seminarista mayor con las primeras víctimas. Es quien las anima a informar esto. Por presión de él se inició la causa canónica".Resaltó que declaré sin la presencia de Ilarraz "no porque no pueda decirle las cosas en la cara, sino simplemente para no bloquearme y que mi relato no esté influenciado"."Sé que se presentarán más víctimas, porque a partir de todo esto, nuestros ex compañeros se comunican con nosotros y nos están brindando su apoyo. Hay citaciones y dentro de las citaciones hay víctimas que se van a presentar", reveló Schunk.Finalmente, adelantó que "cuando venga a declarar una de las víctimas saldrán más nombres y habrá más gente comprometida. Cada testimonio descubre y devela más el abuso que sufrimos y el encubrimiento al que hemos sido sometidos".