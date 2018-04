Allanan otra casa de los Torner por supuesta evasión y venta ilegal de remedios

Sobre el inicio de la investigación

En el marco de una investigación iniciada en febrero por supuesta evasión millonaria y venta ilegal de medicamentos, personal de Gendarmería Nacional allanó esta mañana otra vivienda de la familia Torner, en Paraná.Se trata de una vivienda en estado de abandono, ubicada sobre calles José Ingenieros y Rodó, en proximidades del regimiento del Ejército, pero que habría funcionado como depósito de los medicamentos, registróEn el lugar, se aguardaba la llegada de las autoridades del ministerio provincial de Salud, para que corroboren el estado de las presuntas cajas de remedios que habrían sido halladas.Es de destacar que vecinos comentaron aque este fin de semana advirtieron la presencia de la ex concejal Adriana Torner, cuando realizaba tareas de limpieza en la casa.Todo se inició con el monitoreo de la AFIP, sobre el comportamiento fiscal y financiero de Marcos Benito Torner, una persona que no registra actividad comercial, pero desde el palacio de tribunales de la Justicia Federal- llamó la atención movimiento millonario de dinero en efectivo que tenía.El estado de sospecha del organismo fiscal aumentó cuando se detectó que ese efectivo no estaba bancarizado, por lo que era una gran incógnita de dónde prevenía y en carácter de qué poseía tales montos.Con otra serie de aportes, en los primeros días de febrero se el allanó la casa del padre de los Torner, Arón, y en otras propiedades de calle Feliciano y 9 de Julio, que hacía de depósito de una distribuidora de medicamentos.En los procedimientos, se incautaron cerca de 10 millones de pesos en efectivo, 120.000 dólares, y quedó a disposición del Ministerio de Salud un depósito lleno de medicamentos de venta libre.