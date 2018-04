Los condenaron por trasladar droga y deberán pagar $ 135.000 de multa

El 19 de julio de 2017, Víctor Miguel Chávez pasó a buscar a Lucía Belén De Los Santos con el Volkswagen Gol de un familiar con el pretexto de un viaje de paseo a Buenos Aires. Según indicó la joven en su declaración, entre ambos no había una relación de pareja, "fue un par de veces a su casa, hablaban y se escribían mensajes, pero nada más".



Ese día viajaron hasta Tigre y Chavez cargó en el asiento trasero un bolso. En el regreso hacia Gualeguaychú, los policías del Puesto Caminero Brazo Largo de la Policía de Entre Ríos, ubicado en el kilómetro 119 de la Ruta Nacional 14, detuvieron la marcha del Gol rojo.



Los efectivos notaron una situación extraña en el conductor. Su nerviosismo delató alguna irregularidad y se decidió subir al perro antinarcóticos al vehículo. El animal no tardó en marcar el bolso que Chavez había cargado. En el interior había una bolsa de nailon negro que envolvía 26 envoltorios rectangulares, recubiertos con papel film. Eran ladrillos de marihuana que arrojaron un peso total de 23.900 gramos.



Al momento de defenderse, De Los Santos aseguró desconocer el contenido del bolso que su amigo cargó en una estación de servicio e indicó que ella solo se abocó a "cebar mate", sin embargo su persona quedó comprometida cuando en su mochila encontraron una balanza.



La fiscal general María de los Milagros Squivo consideró como agravantes que Chavez utilizó el vehículo de su hermano, sin tomar en cuenta sus consecuencias, que debió contar con entre 160.000 y 240.000 pesos para adquirir la marihuana, considerando que en Buenos Aires el kilo oscila entre unos 7.000 y 10.000 pesos. Además, ponderó "la gravedad del hecho, que tenía como propósito innegable introducir en Gualeguaychú una cantidad importante de marihuana", y por ello pidió seis años de prisión.



Para la joven solicitó cuatro años de cárcel. Los atenuantes tenidos en cuenta fueron los testimonios de sus vecinos, que coincidieron en que es una buena persona, no tiene antecedentes ni está relacionada con personas "de mal vivir". Además, solo cuenta con 19 años y es responsable de un hijo de 2 años.



Finalmente, el juez Jorge Sebastián Gallino impuso una pena de 5 años de prisión para Chavez y 4 para De Los Santos, además de los 135.000 pesos a cada uno. (El Día)