Empresario asesinó a su esposa y se mató: Revelan trasfondo de violencia y celos

Un empresario asesinó a su esposa y luego se suicidó de un disparo en la cabeza en el complejo privado Nordelta del partido bonaerense de Tigre.Fuentes policiales informaron que el hombre, identificado como Horacio Marcelo González, de 54 años, le efectuó dos disparos en el tórax a su mujer, Rosa Noemí Migueles, de 51. El empresario, tras tomar esta determinación se efectuó un disparo en la cabeza y falleció en el acto.La primera en ver a la pareja muerta fue la hija de ambos, Florencia González, de 29 años, quien dio aviso inmediato a la Policía.Según detallaron fuentes de la investigación, tanto las dos hijas del matrimonio como otros dos familiares contaron que. "Era una relación enfermiza", habría dicho una de las hijas del matrimonio, a la vez que contó que había discusiones diariamente. Fuentes judiciales confirmaron aqueen relación a la violencia de género que pudiera ejercer su marido.Esas mismas fuentes confirmaron que la carátula actual de la causa es homicidio calificado por el vínculo seguido de suicidio, y que esta tarde se harán las autopsias de ambos cuerpos, a la vez que los barridos electrónicos en las manos de Migueles y González para buscar rastros de pólvora. Según precisaron, el cuerpo de ella recibió un disparo en el centro del pecho y uno en el abdomen, cerca de la zona pélvica.El cuerpo del presunto asesino tiene un balazo en la sien derecha: González era diestro y el rastro que dejó la pólvora en el lugar de acceso coincide con la distancia que deja un disparo suicida, agregaron fuentes de las investigación. El cadáver de Migueles fue encontrado tirado a un costado de la cama matrimonial, y el de él, en el pie de la cama, en el primer piso de la casa que compartían. Los datos fueron recabados por la UFI de Benavídez, a cargo del fiscal Jorge Fitipaldi.Fuentes del caso afirmaron que se investiga si el ataque se produjo el domingo por la noche, cuando la pareja había quedado sola en su casa.Una de las versiones es que González discutió con el novio de una de sus hijas y lo echó alrededor de las 19.30 del domingo. La chica se fue con él y regresó alrededor de las 22.30. El lunes por la mañana se fue de la casa, sin volver a ver a sus padres. Por eso ahora se investiga esa ventana de tiempo.Fuentes policiales que intervinieron en el hecho confirmaron que se secuestró un revólver calibre .38 en la escena del crimen, una casa en el lote 48 del barrio Barrancas del Lago, dentro de Nordelta. Allí las viviendas rodean un lago artificial y los lotes tienen unos 700 metros cuadrados cada uno. Desde Nordelta confirmaron que ni Migueles ni González formaban parte de la comisión directiva del barrio en el que vivían. Dentro de la casa que compartía el matrimonio había cámaras de seguridad en determinados ambientes.Migueles y González eran dueños de Delta Hogar, una mueblería en la zona de Los Troncos del Talar, en Pacheco. Ambos trabajaban allí, así como otros integrantes de la familia. El conmutador que atiende el teléfono de esa mueblería, en la que ayer Clarín no pudo comunicarse con nadie, ofrece diferentes internos y, antes de poner a quien llama en espera, dice: "Sea usted feliz".Según trascendió, la hija que tuvo el conflicto con su novio le comentó a su hermana Florencia que había poco movimiento en la vivienda familiar y le pidió que se acercara a ver qué pasaba. En ese contexto fue que Florencia, de 29 años, encontró a sus padres muertos y, según fuentes policiales, dedujo que su papá había matado a su mamá para luego pegarse un tiro. Para llegar a un resultado concluyente, la fiscalía contará con las autopsias, sus informes complementarios, y las pericias sobre la pólvora que pueda haber en los cuerpos, no sólo en los orificios de ingreso de las balas, sino en las manos.Si los peritajes confirman la hipótesis de que González asesinó a su esposa y se mató, no habrá a quién imputar. Se trataría de uno más de los casos de femicidio que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no contempla en sus estadísticas de violencia de género por no existir una persona física a la que se le pueda imputar ese homicidio.