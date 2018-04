En el ingreso a Entre Ríos, incautaron celulares valuados en 700.000 pesos

En un control a una pick up marca Volkswagen Amarok, realizado por la Policía de Entre Ríos en la zona de Paso Cerrito, en el norte de la provincia se descubrió un cargamento de 206 celulares.El procedimiento que se inició a las 15.30 de domingo y del mismo participaron los canes antinarcóticos Jana, Gringa, Mora y Lara, quienes marcaron la caja del rodado.A partir de allí, los uniformados extrajeron los tornillos del guarda fango de la rueda trasera izquierda y descubrieron un "doble fondo".Encontraron 206 teléfonos celulares de alta gama, 31 paquetes con auriculares y accesorios de celulares, y 46 cajas conteniendo celulares. De acuerdo a la cotización dada por la Aduana Concordia la mercadería secuestrada rondaría los 700 mil pesos argentinos.Se comunicó el resultado al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, que dispuso la detención e incomunicación de las tres personas que iban en el rodado. Son de origen brasileño.El hombre, de 26 años, quedó alojado en la Comisaría N°1 mientras que las dos mujeres quedaron alojadas en la Comisaría de la mujer en Federación.19 marca Redmin 5 Plus de 32 gb; 8 Redmin 5 Plus de 16 gb;18 marca Redmin Note 4;9 marca LG J10;6 Huawei mate 10 lite; 44 Motorola GS Plus; 36 marca motorola moto C;11 marca Samsung galaxy J7 pro;19 marca samsung J7 Neo;7 marca Motorola Moto E4 plus;7 marca LG K8 2017;8 marca LG K10 2017;5 marca Motorola Moto G5;2 marca Motorola Moto C;2 marca Motorola Moto E4;2 marca LG K8;2 marca LG K10 y1 marca Samsung J7 Neo;