Ordenan estudio exhaustivo del video en el que se ve a Chocobar matar al ladrón

El juez de Menores Enrique Velázquez, quien investiga la muerte de un delincuente a manos del policía Luis Chocobar, solicitó un análisis cuadro por cuadro del video que muestra el episodio ocurrido en La Boca en diciembre último tras el asalto a un turista estadounidense.Fuentes judiciales explicaron que las imágenes captadas por una cámara de seguridad, que se extienden por 30 segundos, serán estudiadas de forma exhaustiva para establecer si la versión del hecho dada por el efectivo tienen asidero o si, por el contrario, encubre un delito aún más grave que el elegido por el magistrado para procesarlo.Es decir, en el Juzgado Nacional de Menores número 7 siguen investigando si Chocobar (30) le disparó a Juan Pablo Kukoc (18) estando ya caído, con lo cual se agravaría la calificación penal que actualmente pesa sobre él, ya que se agregaría la alevosía.Además, el juez Velázquez ordenó que se realice un análisis físico-químico del proyectil que mató al joven y también de las prendas de la víctima para determinar con estos elementos la distancia del disparo, la dirección y otros elementos que aún restan conocer.Si bien algunos ya declararon, también se convocó a los testigos del episodio que tuvo lugar el 8 de diciembre del año pasado, cuando Kukoc y un cómplice menor de edad asaltaron y apuñalaron al turista y fotógrafo estadounidense Frank Joseph Wolek (54).La última novedad en esta causa se había producido el 22 de marzo, cuando Chocobar quedó a un paso del juicio oral acusado del delito de "homicidio agravado por la utilización de arma de fuego cometido en exceso del cumplimiento de un deber" luego de que la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó por "inadmisible" un recurso de queja presentado por su defensa.De esta forma, quedó firme su procesamiento y sólo resta que se fije fecha para el juicio oral en el que el policía -en caso de ser condenado- se expondrá a una pena de entre un año y cuatro meses y seis años y ocho meses de encierro.La defensa del policía apuntaba a que Casación revocara el procesamiento dictado el 16 de febrero por los jueces Julio Lucini, Rodolfo Pociello Argerich y Mariano González Palazzo al considerar que sus efectos no podrían ser reparados por una sentencia posterior.Sin embargo, la queja se declaró "inadmisible" y por eso rechazaron el pedido.El hecho ocurrió el 8 de diciembre último por la mañana, cuando el fotógrafo caminaba por La Boca y poco antes de llegar a la calle Caminito, en Olavarría y Garibaldi, fue interceptado por dos asaltantes que le robaron su cámara y uno de ellos lo apuñaló una decena de veces en el pecho y lo dejó gravemente herido.Ambos ladrones salieron corriendo, pero mientras uno logró escapar, otro, luego identificado como Kukoc, fue interceptado a tres cuadras, en Irala y Suárez, por dos transeúntes que habían visto el ataque y lo retuvieron en el piso.Poco después, llegó al lugar Chocobar, se identificó y, según declaró después, le disparó al delincuente porque pensó que iba a sacar un arma.Kukoc murió por la gravedad de las heridas, en tanto que el otro asaltante, que era menor de edad, y Chocobar quedaron detenidos y el policía fue excarcelado días después.En enero, Velázquez, procesó al efectivo por "homicidio agravado por uso de arma y en exceso de la legítima defensa" y le trabó un embargo de 400.000 pesos sobre sus bienes.Cuando se conoció esa medida, el policía recibió el apoyo del presidente Mauricio Macri, que incluso lo recibió en la Casa Rosada, y del jefe de Gabinete, Marcos Peña; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo.Luego llegó la confirmación de la Cámara del Crimen, lo que llevó a que el jefe de Estado manifestara que no compartía el fallo y dijera que creía "representar como ciudadano a la mayoría inmensa de los argentinos".Los camaristas sugirieron realizar la reconstrucción del hecho para establecer las circunstancias en las que terminó muerto Kukoc, aunque sostuvieron que el policía no lo quiso matar porque le disparó a las piernas.En ese sentido, señalaron que posiblemente lo que ocurrió, aunque debe profundizarse la investigación, es que al momento de los balazos, el ladrón se agachó y por eso uno de ellos le ingresó por arriba de la cintura.