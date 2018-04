Desvincularon al socio de Rivas en los presuntos abusos que se investigan

Policiales Gustavo Rivas fue imputado por un noveno caso de corrupción de menores

Rivas a Tribunales

Tras la declaración del hombre que acusó haber sido víctima de los hechos que se le imputan al abogado de Gualeguaychú y que declaró en Nogoyá ante el fiscal Federico Uriburu, apareció la figura del socio de Gustavo Rivas como la persona que le manejaba o llevaba la agenda tanto del estudio jurídico como de las visitas de adolescentes; y le pasaba el dato de chicos o grupo de chicos que iban a ir al domicilio. Se trata de Eduardo Fabián Vera, según publicóEl querellante solicitó mediante un escrito a la fiscal Cedrés que se expidiera sobre la situación procesal del "socio" porque no había sido llamado a declarar en calidad de imputado. Ante esto, la representante del Ministerio Público referenció sobre lo solicitado argumentando que no hay elementos jurídicos penales que avalen un llamado a indagatoria teniendo en cuenta lo relatado por el denunciante porque "no surge de sus dichos que haya sido un participe de los delitos".En el escrito que fue notificado a cada una de las partes involucradas, Cedrés dejó claro que en el Código Penal hay dos clases de partícipes: el primario y el secundario. El partícipe primario es aquel que presta una cooperación al autor sin el cual no habría podido cometerse el delito; mientras que el secundario es aquel que coopera en el hecho y a la ejecución, y que presta una ayuda posterior.Al "socio" se lo señala como la persona que atendía el teléfono y le informaba a Rivas qué chicos iban a acudir a su domicilio. "En este caso no hay en la conducta denunciada una relación causal entre dicha acción y su relevancia en la ejecución de los hechos cometidos por el autor", explicó Cedrés en su escrito al que tuvo acceso, porque el "socio" pudo ni siquiera haber estado en conocimiento de lo que pasaba cuando el grupo de chicos asistía a la vivienda del imputado."La Fiscalía ha recepcionado mas de cien declaraciones testimoniales, en las cuales algunos refieren haber asistido por la noche a la casa del imputado, y que en relación a ellos no hubo ninguna situación de índole sexual propuesta o manipulada por Rivas, pero no obstante ello si se quisiera pensar que "el socio" tenía conocimiento de que los chicos asistían a la casa de Rivas y que en dichos encuentros se producían supuestos hechos de abusos, su aporte -en el caso de tomar su conocimiento o conducta como un aporte- no fue esencial y necesario para la producción de los hechos que se están investigando"."Para poder considerar al "socio" como partícipe necesario, su conducta debería de haber sido una contribución eficaz en la consecución exitosa del hecho del autor, es decir que sin su cooperación los supuestos abusos no se habrían podido haber cometido de esa forma, y de hecho Rivas habría efectuado sus conductas ilícitas por lo menos durante cuarenta años, lo que lleva a concluir, que el aporte del socio no fue esencial para la producción de los hoy supuestos hechos ilícitos".Tras la presentación de Gustavo Rivas el pasado miércoles ante la Justicia de Gualeguaychú, quedó algo pendiente. Al imputado se le entregó una gran cantidad de elementos que figuraban en la causa, que le fueron secuestrados durante el allanamiento, de los cuales no surgieron elementos que fueran considerados como prueba por la Fiscalía.Pero hubo un resto que quedó en poder del Ministerio Público y Rivas se interesó puntualmente por un cassette VHS. Tras su visita del miércoles le consultó a la Fiscal si tenía inconvenientes para mirar lo que contenía y por ello ayer por la mañana acudió nuevamente a Tribunales.La Fiscalía deber dar a conocer todas sus pruebas a la defensa. Es decir, la defensa llega al juicio conociendo cada una de las pruebas que van a ser presentadas en su contra, pero no ocurre lo mismo en caso contrario. La Fiscalía puede no conocer las pruebas que presentará la defensa.