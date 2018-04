Abrió hace menos de un mes y ya le robaron

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

Hace menos de un mes, Carlos y su mujer abrieron un local de venta de indumentaria y calzado en la esquina de calles Mármol y Don Bosco de la ciudad de Paraná.



Pero esta mañana recibieron una noticia que los "bajoneó": sufrieron el primer robo. Con muy poco tiempo en la actividad ya fueron víctimas de la inseguridad.



"Entraron por el techo y rompieron la vidriera", dijo Carlos, para dar cuenta que los delincuentes "se llevaron mercadería, ropa, calzado". Lo curioso, según mencionó, es que "se robaron las zapatillas que estaban exhibidas, pero no el par. Se llevaron un solo calzado de cada talle de zapatilla, no se habrá dado cuenta", estimó.



Tras el robo, colocarán rejas "y vamos a ver si podemos poner alguna alarma, todo cuesta, la economía está muy dura. Siempre lo ves de afuera y pensás que nunca te va a tocar, pero hoy nos tocó", agregó el comerciante.



En tal sentido, mencionó que "esto te bajonea, lo primero que pensás es en cerrar porque te da tanta impotencia llegar y encontrar que no tenés mercadería".



Si bien el joven afirmó que en la zona "el patrullero pasa y la policía se ve", indicó que "los ladrones siempre encuentran la manera" para cometer sus hechos. Al lado del local de indumentaria funciona un drugstore, el cual no sufrió daños ni robo.



La denuncia quedó radicada en la Comisaría Cuarta. Elonce.com