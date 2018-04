Degolló a su hermanito de 3 años y a su madre: "Es inimputable", dice la defensa

Dormía con un cuchillo

Dos muertes violentas

Golpes y cortes

Seguía limpiando

Joel Camusso está siendo juzgado en la Sexta Cámara del crimen por doble homicidio agravado por el vínculo. Ayer, durante los alegatos, el fiscal de cámara Fernando Guzzo acusó a Camusso y pidió la pena máxima. En tanto, que su defensor solicitó que sea absuelto por la duda ya que es inimputable.Pero, según los estudios psiquiátricos que realizaron los especiales del Cuerpo Médico Forense, Camusso está en sus cabales y por ello fue imputado por el doble homicidio de sus familiares.Aun así, hace un par de años debieron trasladarlo del penal de Boulogne Sur Mer al hospital neuropsiquiátrico El Sauce, donde pasó una temporada.En la acusación, el fiscal Guzzo apuntó que, tal como explicaron los familiares del imputado, es un hombre adicto y violento y su madre le decía que se sometiera a un tratamiento y que buscara un trabajo, publicóÉl, por su parte, los amenazaba constantemente y dormía con un cuchillo debajo de la almohada. Sus padres querían hacerle una denuncia para que se fuera del hogar pero no llegaron a concretar la idea.En la mañana del 19 de octubre de 2012, Joel Camusso (28) comenzó a discutir con su madre María Fabiana Lucero en el patio de su casa, en Cacheuta al 200 de Las Heras.La mujer le envió un mensaje de texto a su marido, un carnicero que trabajaba en el supermercado Átomo, diciéndole que volviera al hogar.Cerca del mediodía, inesperadamente comenzó a golpearla brutalmente, a los golpes y con un cuchillo y cuando la mujer cayó a piso, indefensa, comenzó a arrastrarla por el patio hasta una de las habitaciones de la casa.Luego se dirigió al comedor, donde estaba su hermano, Juan Pablo, de sólo tres años, y lo golpeó en la cabeza con tal violencia que le produjo fractura de cráneo con pérdida de masa encefálica. A continuación el castigo fue más severo: con un cuchillo le practicó un corte profundo en el cuello de derecha a izquierda, seccionándole importantes vasos sanguíneos, lo que le provocó la muerte instantáneamente.Camusso volvió a la habitación donde estaba su madre y con el mismo cuchillo la mató igual como había hecho con el pequeño.Después de aniquilar a ambos, Joel comenzó a limpiar los pisos para lavar la sangre.Minutos más tarde llegó Adrián Camusso que, al encontrarse con semejante situación, salió a la calle llorando y gritando: "¡Me los mató! ¿Por qué me los mató?".Los gritos hicieron salir a los vecinos, que se acercaron a la vivienda de los Camusso y vieron al niño cerca de la puerta.Una vecina que es enfermera del Notti intentó socorrer al pequeño, pero al ver los golpes en la frente y el profundo corte en el cuello se dio cuenta que nada podía hacer.Mientras tanto, el padre decía: "¡Mirá lo que me hizo este hijo de puta! ¡Me mató a mi familia, a mi amor, a mi bebé!".Joel, por su parte, daba vueltas por la casa, seguía limpiando el piso y diciéndole a su padre que él no había sido, y a la mujer, que llamara a una ambulancia.La enfermera le preguntó al dueño de casa por su esposa y el hombre le dijo que estaba muerta, también. La enfermera fue entonces a la habitación y se encontró a Fabiana, sin vida, en un charco de sangre.