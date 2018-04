En Oro Verde reclaman más seguridad: Policía comprometió más recursos

Se comprometieron a sumar personal policial

En el encuentro se hicieron presentes funcionarios municipales, efectivos de la comisaría local, el jefe de la Departamental Paraná de la policía, Marcos Antoniow, el subjefe de la Departamental y vecinos.Shirley Pesoa, una vecina que estuvo presente en el encuentro, afirmó aque entre los reclamos piden "más presencia policial en las calles, controles a personas sospechosas, cámaras de seguridad en los accesos". La mujer detalló que el 25 de febrero pasado, delincuentes entraron a su vivienda, le sacaron la reja y le robaron "una suma importante dinero". Dijo que "no hubo una respuesta" respecto del ilícito ya que "en las cámaras no se vio nada y no pudieron avanzar en el esclarecimiento del caso".Por su parte, Hugo Ortíz, comerciante de la ciudad contó que la semana pasada su mercería fue "violentada por un robo. Gracias a Dios, recuperé parte de lo que me sustrajeron"."Pedimos que ande más el personal, sobre todo los fines de semana, en los que viene mucha gente de afuera. Cuando yo me instalé en esta localidad, aposté al lugar por la tranquilidad, pero estoy viendo que la inseguridad está creciendo, es lo mismo hoy Paraná que Oro Verde", entendió el vecino.Angelina, otra habitante de Oro Verde contó que la asaltaron a las 8:45 el 8 de marzo, cuando abrió su comercio. "Nunca me imaginé que en este pueblo tranquilo me iban a asaltar a mano armada. Me robaron el celular y unos termos", dijo. "Estoy llamando todas las semanas a Fiscalía para saber si hay alguna noticia, la policía actuó muy bien pero no he tenido respuestas", acotó.El jefe de la Departamental Paraná, Marcos Antoniow, detalló aque escucharon los reclamos de los vecinos que, "lógicamente quieren tener una mejor vivencia en materia de seguridad. "Si bien no son muchos los hechos, pero les preocupan. No hay que dejar que esto prolifere".", afirmó.Asimismo, detalló que el municipio lanzará la semana que viene una licitación "para diez cámaras más de seguridad las que se sumarán a las 16 que ya están instaladas. Con esto se tendrá una visión mayor de la ciudad por parte del monitoreo en la comisaría". Buscarán, dijo, sumar personal para el monitoreo de esas cámaras.; la garita satisface a los vecinos inmediatos y pone en descontento al resto de los vecinos"."Necesitamos que los policías caminen para que cada vecino sienta la presencia de la policía y haya un mayor contacto con la comunidad", insistió.Antoniow mencionó que la comisaría de Oro Verde recibirá más personal, al igual que se hará con otras dependencias.En una semana o dos van a pasar a cubrir espacios públicos y el personal que tiene mayor antigüedad, pasará a reforzar las comisarías, y entre estas, está la de Oro Verde", dijo.