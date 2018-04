Piden ayuda para hallar a una nena de 13 años que no regresó a su casa

La familia de Keila Guadalupe Sánchez de 13 años, domiciliada en la ciudad de Concepción del Uruguay, está preocupada porque no saben nada de la menor, desde el pasado miércoles por la tarde, cuando debía regresar a su hogar y no lo hizo.

Por tal motivo, su hermano hizo la denuncia ante la policía de Concepción del Uruguay para dar con el paradero de la menor. Tal pedido, fue difundido por la fuerza para solicitar a la ciudadanía, colaborar con datos que puedan contribuir en su localización.

Los efectivos de la policía comenzaron esta madrugada con la búsqueda, ya que Keila Guadalupe Sánchez de 13 años, fue vista en la tarde de ayer, y no se tuvo más noticias sobre la adolescente.



Keila tiene una altura aproximada de 1,50 metros, pesa alrededor de 55 kilos, sus ojos son de color marrón oscuro, tiene cabello color negro y es de contextura robusta.

Según la información difundida por la policía, Keila tiene tez trigueña, con cabello corto tipo carré, labio lastimado y al momento de ser vista por última vez, estaba vestida con un jean azul, remera blanca que tiene la inscripción "SELFIE" y unas zapatillas verdes con suela blanca.

Asimismo, la policía de Concepción del Uruguay emitió la información a las distintas Dependencias Policiales del Departamento y de la provincia.

Cualquier información que pueda ayudar a la investigación, se podrá aportar en cualquier dependencia policial o a los teléfonos:

Jefatura Departamental Uruguay: 03442-425508

Comando Radioeléctrico: 03442-422222 o gratuito "101".