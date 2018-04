"Es un genio", dijo defensor del abogado acusado de múltiples abusos a menores

Policiales Gustavo Rivas fue imputado por un noveno caso de corrupción de menores

El abogado Gustavo Rivas se presentó este miércoles en los Tribunales de Gualeguaychú, convocado ante una nueva denuncia presentada en la Justicia de Nogoyá. Se lo imputó por un noveno caso de abuso de menores. "No nos dieron ni las iniciales. No sabemos si vino o no vino este fantasma a la casa de él", dijo Raúl Jurado, defensor de Rivas.Jurado manifestó en radio Máximaque "se hizo una ampliación de la indagatoria a raíz de una denuncia que hicieron en Nogoyá, ya de por sí raro porque no se entiende por qué la hizo en esa ciudad, aunque explica que el periodista de la revista Análisis Ers (sic) lo mandó porque en Nogoyá está el Fiscal que había investigado lo del cura Larrains (sic). Pero más allá de esto, en las anteriores denuncias nosotros tuvimos las iniciales de los denunciantes pero de esta nueva denuncia ni siquiera tenemos las iniciales y si con anterioridad Rivas no declaró esta vez, con menos razón lo iba a hacer".Jurado sostuvo que "el principal denunciante en esta causa fue de la mano de Ers (sic) y de algunos políticos y cuando fue examinado por los médicos dijo que no está en condiciones de ir al juicio y que si lo citan va a decir que no se acuerda de nada. Ahora este nuevo denunciante tendrá que ser revisado por los médicos como ha sucedido con los anteriores".Asimismo Jurado reveló que "nos acaban de entregar el informe que los médicos psiquiatras efectuaron a Rivas y ahí dicen que "es un genio, es brillante y no tiene ninguna anormalidad. Todavía falta los informes sobre algunas de las personas que se han presentado, entre ellos el de Daneri, será porque a los psiquiatras les debe costar analizarlo", acotó.