Dos detenidos por el crimen del colectivero: Testigo aportó datos claves

Policiales Colectivero asesinado trabajó el día de franco porque hoy cumple años su hija

Los jóvenes de 17 y 18 años demorados por el asesinato del colectivero Leandro Alcaraz, cometido el domingo en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, quedaron formalmente detenidos y serán indagados.Según los investigadores, el mayor de los dos apresados, apodado "El Viejo" fue señalado como la persona que le disparó al colectivero por un testigo que relató cómo fue la secuencia del crimen.Fuentes judiciales señalaron a Télam que el joven de 18 años será indagado por el fiscal José Luis Maroto, a carg de la Unidad Funcional de Instrucción Temática de Homicidios de La Matanza.El otro detenido quedó a disposición del fiscal de Responsabilidad Juvenil del mismo distrito, Emilio Spatafora, dada su condición de menor de edad."Fue clave para que se los detenga el aporte de una tercera persona que se quebró ante el fiscal y contó cómo fue la secuencia de los hechos", dijo uno de los investigadores.La fuente explicó que al menos un testigo aseguró que el mayor de los apresados fue el autor de los disparos que le provocaron la muerte a Alcaraz.Respecto al menor de edad, la fuente señaló que está en pareja con una chica actualmente internada en el Hospital de San Justo con un embarazo avanzado.Fuentes de la Policía informaron que anoche se hicieron varios allanamientos en viviendas de familiares de los dos detenidos, donde se secuestraron distintos objetos de importancia para la causa, entre ellos teléfonos celulares, municiones y vestimenta similar a la que llevaban puesta quienes cometieron el crimen.Los investigadores señalaron que por el momento no fueron secuestradas armas.En tanto, los restos de Alcaraz (26) fueron velados durante toda la noche en una cochería de la localidad de González Catán, en el partido de La Matanza, en el que se concentraron las principales manifestaciones de los compañeros de trabajo de la víctima y los vecinos.A raíz del crimen, durante toda la jornada de ayer hubo paro de colectivos en 26 líneas de la zona oeste del conurbano, cortes y marchas en reclamo de justicia, y se realizó una reunión en la Gobernación bonaerense en la que se resolvió facilitar la colocación de cámaras en cada una de las 9.000 unidades que recorren el territorio provincial.El crimen se registró cerca de las 18 del domingo, cuando dos pasajeros subieron a la unidad de Alcaraz en San Justo y discutieron con él ya que no tenían la tarjeta SUBE para abonar el viaje.A pesar de ello, Alcaraz los trasladó hasta Bueras y Concordia, de Virrey del Pino, donde los dos pasajeros descendieron del colectivo y sin mediar palabra dispararon contra el conductor, tras lo cual, escaparon a la carrera.Según las fuentes, uno de los testigos, que aparentemente no iba a bordo del colectivo, al ver que Alcaraz se encontraba malherido, condujo la unidad hasta el Hospital Simplemente Evita de González Catán, donde se comprobó que el chofer había fallecido por un balazo en el cráneo y otro en el tórax.La fiscal general de La Matanza, Patricia Ochoa, aseguró hoy que las detenciones de los dos sospechosos por el crimen del colectivero Leandro Miguel Alcaraz se registraron durante la noche de ayer y que la clave para su detención fue un testigo, que declaró ante los investigadores y aportó las características fisonómicas de los dos sujetos."En la madrugada se produjo la aprehensión de dos personas, una de ellas mayor de edad y la otra un menor de 17 años, y esta mañana se los va a estar escuchando a ambos en indagatoria", dijo la fiscal general en declaraciones al canal de noticias C5N.Ochoa explicó que durante la jornada de ayer declararon tres pasajeros que estaban arriba del colectivo que manejaba Alcaraz, pero que esos tres testigos solo aportaron detalles de la discusión que se originó como consecuencia de la tarjeta SUBE aunque no vieron el momento de los disparos.Sin embargo, la fiscal general agregó que "hay un testigo que dio las características (fisonómicas) de las personas que están aprehendidas, es uno que declaro anoche".Para Ochoa es clave encontrar a los otros pasajeros que se hallaban dentro del colectivo al momento del ataque para que puedan aportar sus testimonios.Para los investigaciones, es de suma importancia poder realizar una rueda de reconocimiento de los dos detenidos para ver si pueden ser identificados por los testigos."Les estamos ofreciendo a los testigos que se presenten a declarar, ya sea en la fiscalía temática de Homicidios o en la fiscalía general donde los puedo atender yo misma. Es muy importante tener estos testimonios, aunque sabemos que en muchos casos es gente del mismo barrio (que los sospechosos) y tienen temor de acercarse, pero se les puede ofrecer declarar como testigos de identidad reservada", dijo.