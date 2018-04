Chocó contra un poste que está ubicado en el medio de la calle

Publicado por Constanza Schvindt en lunes, 16 de abril de 2018

El escenario del particular accidente fue la intersección de las calles Moulins y Ramón Arias, en la zona oeste de Concordia, donde recientemente se entregó un complejo de viviendas del IAPV.De acuerdo a lo que narró el propio trabajador del volante, la posición del sol lo encandiló y le impidió ver que en el medio de la bocacalle ha quedado "plantado" un poste utilizado para el tendido de cables.Una vecina del barrio señaló que no es el primer accidente de este tipo que ocurre y que incluso el poste es un impedimento para el paso del colectivo, que ha tenido que ha tenido que buscar un recorrido alternativo dentro del mismo barrio."Hemos hecho el reclamo a la Cooperativa y nos dice que no es de ellos, que preguntemos en Videocable", pero al trasladar el planteo a la empresa de televisión local les dicen que es de una empresa de telefonía, por lo que los vecinos "ya no sabemos a quién reclamar".En el lugar tomó intervención personal policial y los inspectores de la Dirección Municipal de Tránsito. (Diario Río Uruguay)