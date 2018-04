Incrementaron los casos de violencia de género en localidad concordiense

A pesar de la cantidad de habitantes, en lo que va de este año ya son seis los episodios de agresiones, que se suman a los 20 del año pasado. También preocupan los hechos que no se denuncian.



Durante 2017 hubo más de 20 casos de violencia de género en Los Charrúas. De ese total, hubo cuatro que necesitaron de botón antipánico.



Desde el área municipal de la Mujer de esa localidad se deslizó que esto "es un trabajo silencioso y además muy privado".



Casos



Las cifras marcan que en Argentina una de cada tres fue víctima de algún tipo de violencia de género en el último año. A la vez, tres de cada diez sufrió acoso sexual en el trabajo, en la facultad o en la calle. 2017 fue uno de los años con más femicidios.



Victoria Alegre, encargada del área municipal de la Mujer en Los Charruas, aclaró: "sólo yo manejo la información de las personas afectadas".



"Así como realizan la denuncia en la policía local, también optan por acercarse al área para ser orientadas", indicó la funcionaria. Agregando que "la víctima es asesorada y se acompaña para hacer la denuncia o al juzgado".



En ese sentido, puntualizó que "lamentablemente Los Charrúas ya registra 4 casos de botón antipánico por la gravedad de las situaciones".





Vida en juego



A su vez, el jefe de la dependencia policial en esa localidad, comisario Lucio Cepeda, manifestó que el flagelo "es un tema muy delicado porque no sabés en qué momento puede terminar con la vida de una persona".



"Este año hemos recibido 6 denuncias de violencia, pero hasta ahora sólo dos son de violencia de género, las otras no son en contra de la mujer propiamente", aseveró. Cabe destacar, se estima que los casos de violencia NO denunciados son superiores en número.