A las trompadas: un zapatero y su cliente se golpearon por demora en un trabajo

"Le traje un par de botines al zapatero, ayer vine y nunca está el trabajo, me tiene a las vueltas. Hoy me dijo que no tiene tiempo de hacerme el trabajo, que me los lleve; le pedí que me saque el pegamento de los botines, empezamos a discutir, me insultó, me echó y me defendí", comenzó contando ael ofuscado cliente.Dijo que en medio del "forcejeo, el hombre cayó al suelo "llegó otro que me pegó, así que nos agarramos a las piñas"."Yo los necesitaba con urgencia. No me terminó el trabajo y encima me cobró: pagué 130 pesos; sólo necesitaba ponerme un parche de cuero para que no se siga rompiendo. Siento mucha bronca porque este tipo me ca..", dijo.En medio de la pelea rompieron el vidrio del local de arreglo de zapatos. Intervino la policía.