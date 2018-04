Condena de 12 años de prisión al ex perito del STJ por robar armas de Tribunales

Una investigación que no estaría cerrada

"Condena ejemplar"

El ex perito del Superior Tribunal de Justicia, Antonio Vitale, fue hallado culpable por los delitos de "amenaza simple, peculado en concurso ideal con la sustracción de objetos destinados a servir de prueba bajo la modalidad de delito continuado y la provisión ilegal de armas de fuego agravada por habitualidad", hechos por los cuales fue condenado a la pena de 12 años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua para desempeñar cargos públicos, registróAdemás, el Tribunal integrado por los jueces Carolina Castagno, José María Chemez y Cristina Van Dembroucke, dispuso que se remita la condena a la Caja de Jubilaciones de la Provincia para que lo excluya del beneficio previsional que había solicitado.Tras el adelanto de sentencia, Vitale fue trasladado directamente a la Unidad Penal Nº1 de Paraná, donde continuará con prisión preventiva hasta que la condena quede firme.Al respecto, el fiscal Juan Malvasio antedestacó el trabajo "contundente" de la Fiscalía, el que fue tenido en cuenta por el Tribunal al momento de emitir sentencia. "Nosotros entendimos que la pena ajustada a derecho eran 15 años , pero el Tribunal decidió que sean 12 y somos respetuosos de eso", acotó al respecto.Cuando se le consultó si con la reciente condena finaliza la investigación por la venta de armas judicializadas, éste adelantó: "Todavía tenemos algunas cuestiones para seguir investigando y se irá avanzando sobre eso a medida que la prueba se vaya incorporando al legajo. Al menos, Santa Paola tiene una responsabilidad imprudente o culposa sería negligente en este lamentable hecho".Malvasio se refiere a Fabricio Santa Paola, quien fue el jefe del Depósito de Efectos Secuestrados hasta mayo de 2016, y durante su declaración en el juicio confirmó la falta de control al trabajo que desempeñaba Vitale.En la oportunidad, Malvasio bregó para que la condena a Vitale "sirva de ejemplo para todos los que trabajamos en el Poder Judicial"."Fue un hecho que nos ha avergonzado a todos los que formamos parte del Poder Judicial. No fue un trabajo sencillo el de acusar a un compañero de trabajo, una persona con la que hemos compartido este camino en el Poder Judicial, pero lo acusamos con la misma responsabilidad y objetividad que nos impone la Constitución Provincial", remarcó.El viernes 20 a las 12hs serán dará lectura a los fundamentos de sentencia.El fallo judicial dispuso además que "las armas de fuego y cartuchería ingresadas y registradas en la sección Depósito de Efectos Secuestrados, sean devueltas a dicho organismo a disposición de las magistraturas correspondientes, o en su caso para proseguir el trámite según su estado. En relación al resto de los efectos secuestrados, se mantendrán en reserva por el término de u año, a cuyo vencimiento si no fueran solicitados por sus titulares deberá procederse al decomiso.