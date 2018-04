Robaron una camioneta 4x4 a un vecino de Paraná: Pide ayuda para recuperarla

Robaron una camioneta 4x4 marca Ford Ranger a un empleado de Vialidad. Fue este jueves por la tarde en la zona de barrio 140 Viviendas de Paraná. El hombre manifestó su "impotencia" por el robo y según remarcó: "Tengo fe en que la voy a encontrar"."Salí de mi trabajo a las 14, fui a mi casa, me bajé de la camioneta y me fui a comer. Alrededor de las 16.30hs sentí que marchó la camioneta, fue un estruendo. Y cuando salí ya no estaba más, solo quedaron las huellas", explicó Juan Salvador en comunicación conel programa que se emite porSe trata de una camioneta Ford Ranger modelo 2001 color rojo con barras antivuelco y cinco reflectores sobre la cabina. "Estaba impecable, le había puesto gomas nuevas, gasté mucha plata sobre todo porque los respuestas son muy caros, y ahora que me la roben..", lamentó el hombre.El damnificado radicó la denuncia ante comisaría decimotercera y personal de Investigaciones están trabajando en el hecho."A mi señora le llegó una foto en la que le contaban que habían visto una camioneta que ingresó a toda velocidad por la zona de Los Cuarteles, pero no se puede decir que sea cierto", indicó al respecto.Salvador confirmó que el rodado estaba cerrado con llaves. Por lo que según estimó, el ladrón "era uno que sabía" sobre encendido. "A esa camioneta no la hace arrancar cualquiera", apuntó."Posiblemente entraron por el vidrio de atrás", agregó y según rememoró: "Salió patinando una rueda, porque dejaron la huella".Finalmente, el hombre comentó que "problemas en el barrio no tengo, deudas tampoco" y subrayó que Barrio Santa Lucía, en inmediaciones al lugar en el que se registró el hecho, "está tranquilo porque no ha habido robos".