Robaron y ocasionaron destrozos en "La Llave": Trabajadores pidieron un sereno

El edificio municipal conocido como "La Llave" ubicado sobre calle Antonio Crespo en el ingreso a Paraná, otra vez fue blanco de los malvivientes que ingresaron y además de alzarse con elementos de trabajo, ocasionaron importantes destrozos."Llegamos a las 6.55hs y encontramos La Llave abierta, dimos aviso a la Policía y cuando ingresemos, advertimos que se habían robado los pocos elementos que teníamos", explicó a, Valquiria Comas, trabajadora del área."Se llevaron talonarios, un televisor, conos, las capas del personal que trabaja en el área. Y lo que no pudieron robar, lo destrozaron: rompieron la puerta, vidrios, los candados.. hicieron un desastre", lamentó la empleada municipal.En la oportunidad, Comas advirtió que "falta un sereno" en la repartición ya que según argumentó: "Es la tercera vez que nos roban en tres años. La primera no fue nada, la segunda nos vaciaron y esta vez, además de todo lo que robaron, es el daño que hicieron".El espacio no cuenta con sistema de alarmas ni cámaras de seguridad, y de acuerdo a lo que apuntó la trabajadora, "los hechos de inseguridad son constantes".Finalmente, agradeció a la dirección municipal de Arquitectura y al personal policial de Criminalística que intervino en el hecho."Seguiremos haciendo nuestro trabajo", animó Comas.