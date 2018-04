Crimen de Julio Trossero: Dictarán el sobreseimiento de uno de los acusados

Sobreseimiento

Los imputados

El asesinato de Julio Trossero, ya tiene un condenado, pero también, uno de los sospechosos, será absuelto por la Justicia, debido a que se acreditó que el hombre estaba en otra ciudad al momento del crimen, el pasado mes de agosto del año 2017.En la misma audiencia en la que Oscar Domínguez aceptó cumplir seis años de prisión por el asalto seguido de muerte, que tuvo como víctima al joven tambero de Seguí, Julio Trossero, de 28 años de edad,Ya se estimaba con el avance de la investigación que Olmos, oriundo de la localidad de Viale, podría quedar excluido del caso, ya que se probó que no había participado del hecho, aunque había sido implicado, con declaraciones falaces, por uno de los principales acusados del crimen., ya que teníamos acreditado con las cámaras de seguridad y con nueve testimonios que señalaban que Olmos, no había participado del ilícito y estaba en Viale cuando ocurrió el hecho. Sin embargo, el doctor Gervasio Labriola, consideraba que era prematuro dictar su absolución", señaló el letrado.A raíz del pedido realizado ayer por la fiscal Paola Farinó, quien lo argumentó con los testigos y el informe de Barbagelata, el juez de Garantías N°3 de la ciudad de Paraná, Ricardo Bonazzola, "nos adelantó que consideraba factible conceder el sobreseimiento de Olmos,y agregó que "ese día también se expedirá sobre el acuerdo de juicio abreviado presentado por Oscar Domínguez, quien aceptaría cumplir seis años de prisión por participar del asalto a Trossero, pero no de su asesinato", afirmó el letrado.Cabe recordar que Domínguez es el remisero que está señalado, como la persona que llevó a los ladrones hasta Seguí, para alzarse con el dinero de una supuesta venta que había realizado la familia Trossero.Los imputados son Rodrigo Leiva, Martín Olmos, Marcelo Payé, Oscar Domínguez y, Camilo y Marcelo Santos.A excepción de Olmos, el resto está impedido de salir a la calle.Los Santos, padre e hijo, están bajo arresto domiciliario, mientras que el resto continuará en la Unidad Penal N°1 de Paraná.Leiva, que declaró que él estuvo en el tambo de Trossero pero no participó del asesinato, seguirá en la cárcel al igual que Payé, quien según la Fiscalía tuvo el celular de la víctima en su poder. Otro que continuará en el penal es Domínguez, quien presentó la propuesta de aceptar una condena en juicio abreviado.