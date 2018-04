Amargura e impotencia en un club de Paraná: Robaron y ocasionaron destrozos

Robaron por segunda vez en lo que va del año, la sede del club Sóftbol Play de Paraná. Malvivientes ingresaron ayer en horas de la madrugada previo violentar la puerta de ingreso y ocasionaron serios destrozos en el interior de la institución deportiva. En enero de este año, ya habían sido blanco de los delincuentes. Ante la impotencia por la falta de respuestas por parte de la Policía, su dirigente prefirió no hacer la denuncia."Ingresaron ayer en horas de la madrugada previo destruir las aberturas que tiene un quincho, donde guardamos todos los elementos para la práctica de este deporte. Más que robar, hicieron daño porque rompieron todos los elementos", contó a, Luis Jury, representante de la institución deportiva."Destruyeron la puerta de entrada, que tenía una reja, y posteriormente, teníamos una abertura de madera, la que con una barreta, se tomaron el trabajo de destruirla en forma casi total", lamentó en comunicación con el programa"Un vecino que vive frente a la puerta del club, se dio cuenta que las puertas del club estaban abiertas, cuando siempre están cerradas, cosa que tampoco es un impedimento para estos delincuentes, y se aproximó a ver y advirtió que el daño ya estaba ocasionado", rememoró el dirigente.La institución deportiva está ubicada en calla Ernesto Izza 792, entre Hernandarias y Almafuerte, en jurisdicción de comisaría tercera de Paraná.

Segundo robo en lo que va del año

"Volveremos a empezar"

"El robo más importante nos sucedió hace más de 60 días. Esta fue la segunda vez que nos sucede", subrayó Jury. Es que en enero de este año, delincuentes habían desvalijado el club, alzándose con elementos por un costo cercano a los 30 mil pesos."Ya no voy a hacer denuncia porque después de lo que nos pasó en enero, cuando tuve que estar hasta las 3 de la madrugada en la comisaria porque había habido otra serie de hechos en la ciudad y no me podían atender, después que se hizo la denuncia y todos los peritajes, no tuvimos ninguna respuesta por el hecho tan grave que significó para nosotros", sentenció el responsable de Softbol Play.Es que según remarcó, para la práctica de softbol, si faltan los elementos para este deporte, no puede ser practicado. Además, son muy costosos."Nos habían donado materiales usados para recuperar algo de lo robado y nuevamente, estábamos iniciando un pequeño stock para que los chicos puedan regresar a las prácticas, pero lamentablemente, nos vuelve a sacudir esta desgracia", lamentó.En medio de la amargura por el lamentable episodio, Jury remarcó la solidaridad de la comunidad de la institución deportiva, integrada por sus mismos jugadores, los padres, socios y ex practicantes."Volveremos a empezar", sentenció al tiempo que destacó el trabajo de los allegados al club. "Los chicos, sus padres, ayer todos estaban entregados en volver a trabajar, durante todo el día estuvieron soldando, consiguiendo herrajes y chapas para poder arreglar las aberturas, para que esta madrugada no nos vuelvan a visitar cacos".Punto aparte, Jury apuntó a la "desidia del Estado" porque según dijo, "el club no ha tenido nunca ningún apoyo".Fundado en 1964, el Club Softbol Play es el primer club de Softbol de Paraná y desde entonces lo ha caracterizado su vocación por el trabajo con los niños y particularmente, de las clases más populares.Desde hace 22 años la institución organiza el Campeonato Argentino de Infantiles, el más esperado por los pequeños softbolistas de todo el país.