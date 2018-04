El accidente de todos los días: dos vehículos chocaron en Alem e Irigoyen

El choque tuvo como protagonistas a un Renault Twingo y un utilitario Renault Express. Producto del fuerte impacto, ambos rodados terminaron con daños de consideración, en tanto que los conductores, que se trasladaban solos, afortunadamente no resultaron con lesiones.En declaraciones al programade, el joven que conducía el Twingo, contó queEl muchacho hizo hincapié en que el utilitario transitaba sin luces, teniendo en cuenta que a la hora en que se produjo el impacto aún no había luz de día."El auto está dañando en la parte delantera, esperamos a Colisiones de Ttránsito para ver cómo se resuelve", mencionó al hablar de los daños en su rodado.Por su parte, el hombre que se trasladaba en el utilitario Express, que casi termina sobre la vereda, no descendió del mismo hasta que se hizo presente la grúa municipal.Por algunos minutos, y hasta que se procedió al retiro de los vehículos involucrados en el choque, el tránsito estuvo cortado en el lugar, con algunos desvíos.