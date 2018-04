Caso Rivas: declaró una nueva supuesta víctima de abuso

Eran ocho las personas que vencieron sus miedos y se acercaron a la Justicia a declarar como supuestas víctimas del accionar del abogado que fue acusado de corrupción de menores y facilitación a la prostitución y son más de 100 las declaraciones que ha tomado la fiscal del caso en Gualeguaychú, Martina Cedrés.



Pero el pasado viernes 30 de marzo se sumó una nueva declaración por parte de una persona que se presentó espontáneamente en Nogoyá, como supuesta víctima de Rivas, frente al fiscal Federico Uriburu, el mismo que llevó a la Justicia al cura abusador Juan Diego Escobar Gaviria y el que actúa en el caso de las Carmelitas Descalzas.



Hasta el momento es una incógnita para la Fiscalía de Gualeguaychú el contenido de lo vertido por este hombre; debido a que no se tiene ningún tipo de información, oficial ni extraoficial, porque el funcionario judicial remitió lo actuado directamente al Procurador General, Jorge García, salteando a la fiscal Cedrés.



Uriburu prefirió no brindar detalles sobre lo realizado y no dejó trascender información sobre lo declarado, pero explicó que fue exclusiva decisión de la supuesta víctima concurrir a Nogoyá porque "no quería viajar a Gualeguaychú".



"Es un ex alumno de Rivas", indicó Uriburu y agregó que el hombre estuvo "8 meses analizando si denunciaba o no, hasta que tomó la decisión y se vino para acá". El Fiscal confesó que nunca leyó completamente la denuncia periodística de Análisis Digital, por lo cual no sabe si este noveno declarante es una de las víctimas que aportó a la investigación periodistica. "Llega a mí porque había escuchado mi nombre en causas de abuso", agregó Uriburu.



La demora

A principios de año se estimó que marzo iba a ser el mes clave para finalizar la etapa investigativa, pero hasta el momento el médico psiquiatra Simón Gighlione y la psicóloga Andrea Escurra no han entregado el informe de las pericias practicadas a Rivas en octubre y esto podría originar que la Fiscalía solicite nuevas medidas al Juzgado de Garantías. Ahora, con la aparición de esta nueva supuesta víctima, se retrasará aún más la elevación de la causa a juicio.



Otro de los problemas que se encontró la Fiscalía durante la investigación fue ubicar a los supuestos damnificados por la corrupción que se le imputa a Rivas. Cuando la publicación salió a la luz a fines de julio del año pasado, se lo acusó de haber abusado a más de dos mil adolescentes entre 1970 y 2010.



Hasta el día de hoy sólo nueve personas se han identificado en el rol de damnificados, pero sin embargo han sido muchas otras las que han exteriorizado un pensamiento que asombra: han naturalizado la supuesta situación que vivieron sólo por su rol de activos. Incluso han admitido que la denuncia pública y la mediatización los perjudicó más que el hecho en sí, porque quiénes sabían que eran habitués en la casa del abogado, "los señalan con el dedo y hasta se burlan".



En el allanamiento que se realizó en la casa de Rivas, en calle Mitre 7, el día que salió la publicación, secuestraron más de 200 fotografías en donde había adolescentes desnudos. Además hay filmaciones de cintas de 8 milímetros en donde se reconoce e identifica a otras personas que aparecen en la causa. Muchos de esos adolescentes son hombres de familia en la actualidad y no han querido colaborar en nada con la causa por temor o vergüenza.



Hasta las instituciones que fueron nombradas durante la investigación han sido reticentes a dar información. Como la conducta abusiva no era agresiva, porque no había un sometimiento, sumado a la concepción de la sociedad que de alguna forma no condena "porque iban los que querían", genera que muchos no se reconocen como supuestas víctimas. Igualmente, la causa cuenta con elementos suficientes para llevar a Rivas a un juicio oral que podría desarrollarse en 2018 en los Tribunales de Gualeguaychú. (El Día)