Denuncia que quien mató a su madre y su hermana está libre: "Quiero justicia"

Una mujer denunció que el hombre que mató a su madre y su hermana cumplió solo la mitad de la condena y actualmente está libre en Paraná.



"Todo ocurrió el 18 de junio de 2005. Mi mamá se llamaba María Ester Saavedra y tenía 38 años; mi hermana era Estela Maris Zalazar y tenía 23 años, como así también tres hijas", comenzó relatando a Elonce TV.



Asimismo, explicó cómo ocurrieron los crímenes: "Carlos Alberto Falcón, que era concubino de mi madre, fue a buscarla al departamento de mi hermana. Mi mamá no quería irse con él porque siempre la maltrataba. Entonces se enojó, agarró un cuchillo que estaba sobre la mesa, la tomó de los pelos, la hizo caer. Como intervino mi hermana, la mató de dos puñaladas. Después mató a mi mamá de 180 puñaladas".



Asegura que el asesino tiene su familia en Paraná y en aquel entonces había sido condenado a 14 años de prisión, pero dice que "solo cumplió siete". "Ahora vive en barrio Consejo, rehizo su vida como si nada. Me lo he encontrado por la calle. Espero justicia porque él no pagó el daño que hizo. La justicia es para la gente que tiene dinero, porque nosotros no tuvimos justicia", manifestó entre lágrimas.



Y agregó: "no entiendo cómo esta persona está en libertad, verlo me indigna, me llena de dolor. Mató dos mujeres que tenían una vida por delante".