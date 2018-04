Prisión preventiva al padre y madrastra de niño que cayó del balcón y murió

Foto: Villanueva, padre del niño fallecido

La medida la adoptó la jueza de Garantías platense Marcela Garmendia, quien hizo lugar al pedido formulado por el fiscal Marcelo Romero contra Diego Villanueva, de 38 años (padre de Renzo, de siete años) y Rosa Martignoni, de 32, pareja de este, ambos detenidos por el delito de "homicidio".



El hecho ocurrió el 10 de octubre último en un edificio ubicado en la calle 9, entre 55 y 56 de La Plata, cuando Renzo cayó desde un séptimo piso y murió como consecuencia de los golpes.



Sobre la pareja pesaba una orden de detención desde el 19 de diciembre último, pero recién se concretó el 9 de marzo, cuando les fue rechazado un recurso en el que apelaban la denegatoria de la eximición de prisión.



La detención de Villanueva y Martignoni había sido solicitada por el fiscal Romero tras recibir el informe elaborado por la Policía Científica y la DDI La Plata, en base a la reconstrucción de la caída, que no descartó la participación de un tercero en la muerte del niño, por lo que la causa fue recaratulada "homicidio". "Producto de un impulso"

En sus conclusiones, los peritos explicaron que la caída del niño "necesariamente debió tener una velocidad inicial, producto de un impulso" y afirmaron que "de todo lo expuesto no podría descartarse la participación de un tercero como desencadenante de los sucesos".



Entonces, Romero pidió la detención del padre y su pareja, ya que eran los dos adultos que estaban con el niño al momento de la caída, en el departamento de La Plata donde vivían.



Según declaró Villanueva, su hijo estaba jugando en una habitación que da a un patio interno, cuando presuntamente se le cayó un juguete y por eso se habría asomado por la ventana, perdió equilibrio y cayó.



En su indagatoria ante el fiscal, Villanueva se declaró inocente y explicó que vio a Renzo cuando "estaba trepado al balcón y casi en el aire", manifestó que tenía una excelente relación con su hijo y reafirmó su postura de que se trató de un hecho "accidental".



En tanto, la mujer también declaró y ratificó la versión del hombre de que se trató de un "accidente".



Sin embargo, el fiscal no cree en la versión que dio la pareja y por eso solicitó que se les dicte la prisión preventiva, que fue convalidada ayer por la jueza de Garantías.