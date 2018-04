Crimen de Julio Trossero: Uno de los acusados acordó seis años de prisión

Seis imputados

El celular y el remise

Planificación del asalto

Oscar Domínguez aceptó cumplimentar seis años de prisión por el asalto seguido de muerte que tuvo como víctima al joven tambero de Seguí, Julio Trossero, de 28 años de edad, que fue asesinado a golpes por los asaltantes. La condena que acordó en juicio abreviado este martes, el hombre de 26 años, es por su participación en el plan previo y el asalto del productor lechero, pero no por su asesinato, ya que quedó afuera de la casa, esperando en el auto.El juez de Garantías N°3 de la ciudad de Paraná, Ricardo Bonazzola, escuchó esta mañana, los argumentos de la Fiscalía para pedir la clausura de la Investigación Penal Preparatoria y elevar la causa por el asesinato del tambero de Seguí, Julio Trossero, a juicio oral.El asesinato del productor ocurrió en agosto del año pasado. Seis personas están acusadas del grave delito de Homicidio en Ocasión de Robo que prevé una pena de prisión perpetua, tras haberle dado una golpiza que días más tarde provocó la muerte del joven tambero.Los imputados son Rodrigo Leiva, Martín Olmos, Marcelo Payé, Oscar Domínguez y Camilo y Marcelo Santos.A excepción de Olmos, el resto está impedido de salir a la calle. Los Santos, padre e hijo, están bajo arresto domiciliario, mientras que el resto está en la Unidad Penal N°1 de Paraná.pudo saber que Olmos, que es oriundo de la localidad de Viale, y podría quedar excluido del caso, ya que la investigación habría probado que no participó del hecho.Leiva, que declaró que él estuvo en el tambo de Trossero pero no participó del asesinato, seguirá en la cárcel al igual que Payé, quien según la Fiscalía tuvo el celular de la víctima en su poder. Otro que continuará en el penal es Domínguez, un remisero que está señalado como la persona que llevó a los ladrones hasta Seguí, para alzarse con el dinero de una supuesta venta que había realizado la familia Trossero.Según estaría probado en esta instancia, los imputados planificaron el golpe, pero con datos erróneos, ya que los Trossero no tenían dinero.El homicidio sucedió durante la noche previa al domingo de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2017.Julio fue atacado a golpes junto a su madre por una banda de ladrones que buscaba plata, porque tenían el dato de que había dinero en efectivo en la casa marcada.