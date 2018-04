Nahir Galarza, a un paso del juicio oral y público

El miércoles se hará la audiencia de partes para elevar al Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú el Legajo de la causa por el crimen de Femando Pastorizzo.



Ocurre que ya no hay nada que se interponga entre Nahir Galarza y un debate oral y público. Los distintos planteos presentados por la defensa de la acusada quedaron prácticamente agotados, más allá de un posible recurso ante la Cámara de Casación para solicitar por séptima vez la excarcelación de la joven.



El jueves quedó firme el rechazo al pedido de recusación que la defensa de Nahir Galarza había realizado contra Figueroa y Rondoni Caffa. El mismo Juez recusado fue el que rechazó el planteo en primera instancia y luego de ello se acudió a Gualeguay para fuera revisado el dictamen de Figueroa, pero allí se volvió a ratificar el rechazo y luego de ello la defensa no volvió a insistir.



Esto era lo único que evitaba la realización de la solicitada audiencia de elevación que había hecho el Ministerio Público Fiscal y las dos partes querellantes. Como no se presentó ningún recurso contra la revocatoria de los funcionarios judiciales actuantes en la causa, el juez de Garantías Mario Figueroa dispuso que el miércoles a las 8.30 se realice la esperada audiencia que llevará a Nahir Galarza a un juicio oral y público antes de mitad de año.



Ese mismo día vence el plazo para que la defensa apele una vez más la prisión preventiva de la imputada. La alternativa es recurrir ante la Cámara de Casación Penal en Paraná, pero ello no interfiere en nada con el avance de la causa y su elevación a juicio. Además, hasta podría parecer absurdo insistir con esta medida después de haber sido rechazada seis veces por distintos magistrados; teniendo en cuenta que la joven de 19 años enfrenta la pena máxima del Código Penal.



Se estima que la audiencia del miércoles será muy extensa y seguramente se prolongará hasta pasado el mediodía. Serán entre cuatro y cinco horas de debate, en donde se discutirán cada una de las evidencias que tratarán de incorporadas como pruebas.



El Fiscal leerá todo el hecho y la acusación que existe sobre Nahir Galarza, de homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y el vínculo. Las querellas expondrán sus trabajos y argumentarán el tercer agravante: la alevosía, mientras que los abogados defensores tratarán de poner en crisis las evidencias que se presentan, tratarán de que sean anuladas, pero será el Juez de Garantías quien decidirá si son incorporadas o no al futuro debate.



También se podrá a consideración la denuncia por "violencia institucional" que hizo la defensa, que no tuvo demasiada trascendencia en el ámbito tribunalicio, ya que no se realizó ante el Ministerio Público Fiscal como se hace con cualquier tipo de denuncia que se pretende que sea investigada. También se discutirá el informe psiquiátrico que realizó el médico Simón Gighlione, argumentando que la joven no estaba disponible para la segunda entrevista y que se realizó de igual forma.



Lo que el Juez de Garantías resuelva en la audiencia del miércoles será inapelable. Por ende, si alguna de las partes quieren incorporar alguna evidencia y Figueroa la rechaza, los abogados la podrán solicitar nuevamente en el debate y será el Tribunal el que decide si la acepta o no. Por lo pronto, todo lo que ocurrirá de aquí en más pasará por una discusión meramente doctrinaria, que se terminará de dirimir en el juicio a realizar una vez que se disponga de una fecha. (El Día)