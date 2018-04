Madre de uno de los chicos abusados en Independiente: "Mi hijo recibió amenazas"

La madre de una de las víctimas de los abusos a menores de las divisiones inferiores de Independiente que investiga la justicia, aseguró que su hijo, actualmente de 19 años, tiene "mucho miedo porque recibió amenazas" y dijo que reconoció al detenido árbitro Martín Bustos como uno de sus abusadores.



"Joaquín puede reconocer a los pedófilos en diez minutos, pero recibió amenazas y tuvo mucho miedo y está asustado", dijo al canal TyC Sport Verónica, que se identificó como madre de una de las al menos siete víctimas que identificó hasta ahora la fiscal María Soledad Garibaldi, de la UFI 4 de Avellaneda, a cargo de la investigación.



La mujer contó que su hijo reconoció a Martín Bustos, árbitro asistente de primera división que se encuentra detenido, como a una de las "cuatro personas" que lo abusaron sexualmente.





"Mi hijo me dijo que estuvo con 4 personas y él era menor en ese momento. No sé qué se le pasó por la cabeza. El me lo contó y me dijo: 'Yo necesitaba plata' y lo hizo", confesó la mujer, que contó que cría sola a sus cuatro hijos.



Verónica aseguró que el joven sufrió un cambio radical desde que fue abusado: "Lo veo triste, me habla poco. Me dice que esto se le fue de las manos al club".



La mujer indicó que los abusadores le ofrecían a su hijo "solo dinero" y aclaró que Joaquín "no tenía ni para botines" cuando ocurrieron los hechos que hoy investiga Garibaldi.



"Esta gente sabe muy bien las personas que eligen, están en eso, buscan a los más débiles. Mi hijo es callado, muchos le daban botines pero nada justifica lo que pasó", expresó.



"Él ahora está dolido, no me dice nada, tiene ganas de seguir. Me dice: 'Mamá yo me equivoqué, perdoname. Él es una víctima más", aseveró.

La Justicia investiga desde hace dos semanas los abusos sexuales y corrupción de menores a jóvenes futbolistas que vivían en la pensión de Independiente, en Villa Domínico, una causa que ya cuenta con seis detenidos.