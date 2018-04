Policiales

Armas robadas de Tribunales

Viernes 6 de Abril de 2018

Piden 15 años para el ex perito del STJ y hablan de "grave hecho de corrupción"

La Fiscalía solicitó 15 años de prisión para el ex perito del STJ, Antonio Vitale e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, supo Elonce. Además, pidió que no se habilite la jubilación como ex empleado judicial.