Asesinaron a ex combatiente de Malvinas de un tiro en la cabeza durante asalto

Un ex combatiente de Malvinas fue asesinado de un balazo en la cabeza cuando pretendió evitar que varios ladrones ingresaran a robar a su casa en la localidad bonaerense de Muñiz, partido de San Miguel.Ocurrió cerca de las 20 de en Dorrego al 100, entre Aristóbulo del Valle y Caseros, en ese distrito de la zona noroeste del Gran Buenos Aires.Fuentes policiales y judiciales informaron que todo comenzó cuando el hombre, identificado como Diego Luis Reartes (55), llegó a su casa a bordo de una camioneta tras haber efectuado unas compras en una verdulería.En ese momento, un grupo de delincuentes lo interceptó con fines de robo cuando estaba a diez metros del inmueble, donde se encontraba su esposa discapacitada motriz, llamada Blanca.Según las fuentes, Reartes se resistió a que los asaltantes entren y en el forcejeo recibió un balazo en la cabeza, por lo que cayó al piso gravemente herido sobre la vereda.Ante esa situación, los delincuentes escaparon del lugar sin consumar el robo en un auto Citroën Picasso gris por la calle Dorrego y dobló por ruta 8, situada a dos cuadras de la casa del tapicero, de acuerdo a la información de la agencia Télam.Personal médico que llegó en una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) local confirmó que Reartes ya había muerto.Efectivos de la comisaría 1ra. de San Miguel y de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) San Miguel arribaron al lugar, donde realizaron los peritajes y se entrevistaron con algunos vecinos para tratar de identificar a los agresores.Según algunos testimonios, hubo una breve discusión entre Reartes y los delincuentes e inmediatamente se escuchó una única detonación, dijeron las fuentes.Al respecto, los investigadores analizaban esta tarde las cámaras de seguridad de la zona que pudieran haber captado el momento del asalto.Ayer por la mañana, Oscar, un vecino y amigo de la víctima, expresó que "a Diego lo mataron como a un perro" y dijo sentirse "conmovido" con el crimen."Espero que esto no quede impune porque no pueden matar a un trabajador honesto como era Diego, a una buena persona, amigo de treinta años", sostuvo el hombre, quien agregó que Reartes fue asesinado porque "se negó a dejarlos pasar, prefería que lo mataran antes de que entraran en su casa, donde estaba su mujer Blanca, que es discapacitada"."Es una pena lo que ha pasado, el barrio perdió una persona honesta, trabajadora, no se puede decir absolutamente nada de esta persona", resaltó Oscar, el cual pidió que "se haga Justicia" por el crimen.Otra mujer aseguró a los medios que el homicidio de Reartes cayó en el barrio "como un balde de agua fría". "Acá la Policía municipal pasa varias veces por día, durante el día todo el mundo anda tranquilo y en la noche va todo el mundo adentro, yo no salgo ni a la puerta", indicó la vecina, quien añadió: "Está todo tan convulsionado que la gente tiene miedo".Por último, otra mujer aseguró que Reartes, quien estaba "retirado del Ejército y fue combatiente de Malvinas", había regresado de hacer unas compras para cenar cuando bajaron dos hombres de un auto."Cuando se dio vuelta le pegaron un tiro y cayó de frente, había salido con treinta pesos", relató la mujer, que agregó que el hombre "era muy querido" y que por su homicidio los vecinos están "muy doloridos".Además, de acuerdo a su testimonio, la cámara de seguridad de la esquina funciona pero a la vuelta "hay dos que lamentablemente no andan".El hecho es investigado por el fiscal Germán Weigel Muñoz, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 25 descentralizada en Malvinas Argentinas, Departamento Judicial San Martín.