Vende mermelada para ganarse la vida y la estafaron con billete de $ 1.000 falso

Norma, es una artesana que elabora dulces caseros con los frutos de su propia casa y los ofrece al público en las ventas de El Mercado en tu Barrio en la ciudad de Concordia. Este jueves instaló su stand en plaza 25 de Mayo de Concordia. Una mujer le compró tres frascos, pero grande fue su desilusión cuando notó que le había pagado con un billete de $1000 falso.La artesana todavía con los ojos llenos de lágrimas y conteniendo el llanto le dijo al diario: "Yo elaboro mermeladas con los frutos de mi casa, hago dulces y mermelada y lo vendemos, hoy vino una señora que me eligió tres dulces. Eran $360 y me los pagó con un billete de 1000. Para darle el cambio juntamos entre los compañeros porque yo no tenía la cantidad de dinero suficiente. Me dejó los $1000. Un compañero se fue por las dudas a verificar a la Municipalidad, lo pasaron por la máquina y nos dicen que es falso. Nos mostraron que el verdadero tiene los ticket brillantes y el tornasolado del mil que éste no lo tiene, igual tiene sello de agua que es igualito y el papel porque uno en la textura lo conoce. Perdí mil pesos", lamentó.Del mismo modo señaló: "el modus operandi es cuando se aglomera mucha gente, ahí aprovechan para comprar y te apura". Sobre el aspecto de la clienta destacó que "era petisa más bien gordita de cabello negro con rulos y anteojos de carey negros y también una ropa negra, tenía cálculo unos 45 o 50 años, tenía muchos billetes tipo uruguayos, y también tipo monedas en la cartera, no solamente los billetes nuestros".Fernando, un artesano que tenía el stand pegado al de Norma le dijo que fue "a pagar el abono de mi celular y les conté toda está maldad que hizo esta mujer y me dicen "vos sabes que vi a una mujer así" y el comenzó a revisar los billetes y encontró un billete falso de $1000; y me dice: "tenía anteojos y era petisa", le digo yo sí así era y ahí quedó. Así que estamos a la espera de la justicia que la detenga".