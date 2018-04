Indignación: iría a juicio abreviado acusado del primer homicidio del año

Los disparos de arma de fuego impactaron en el tórax y piernas del joven y, si bien fue trasladado rápidamente al hospital San Martín, donde le hicieron los trabajos de reanimación, falleció horas después.Mencionó que Ibarra "no tenía antecedentes. Sí consumía droga. Lamentablemente, para la gente, Luis es sólo un pibe menos, no es una víctima más"."Luciana Mónaco era quien estaba con Antivero, es la concubina de Antivero. Lo llevó a comprar droga, lo esperaba en la esquina, y él lo acribilló a balazos a mi hermano: Luis recibió seis tiros, dos le perforaron el tórax", contó, agregando que "ella dijo que no escuchó ningún disparo, que no sabe lo que hizo. Aparentemente va a quedar desvinculada de la causa, porque no hay prueba. Parece que es sorda, y además la moto en la que se trasladaban no aparece".El homicida ya contaba con antecedentes penales: había cumplido con una condena en 2017 por un intento de homicidio. "Estamos hablando de una persona que andaba en la calle, armado, dispuesto a matar a cualquiera que llegue a tener una discusión con él, si no hubiese sido mi hermano, hubiera sido cualquier otro", acotó.En este sentido, opinó: "Los jueces firman y le dan la libertad a esta gente que sale a la calle a hacer daño. ¿Qué hacemos ante esta gente?, este pibe va a salir a la calle y va a seguir matando"."Mi hermano tuvo una discusión con él. Antivero le quiso pegar a otra persona que estaba con él, salta en defensa con esta persona. Tenía una contextura física importante, medía 1,82 metros. Se paró y le dijo que se vaya. Él le dijo, `yo te voy a enseñar cómo es la calle`". Expresó que a esto se lo contó "un pibe que vio todo lo que pasó".El muchacho vivía en Bajada Grande, sobre calle 1314 y los hechos ocurrieron en barrio San Martín.Antivero iría a juicio abreviado. "Se ve que está negociando una pena menor", entendió la mujer.Dijo que luego, su familia intentará saber "quiénes son los verdaderos responsables que esta persona esté en calle. Nuestro abogado Carlos Albornoz accedió al informe favorable para que este tipo haya estado en la calle".Por último y "con mucho dolor afirmó: "En los barrios somos un número más" y volvió a pedir justicia.