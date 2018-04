Recibió un año de prisión condicional por golpear a un policía en la detención

Gustavo Teodoro Muller debía presentarse el pasado 20 de marzo ante la Justicia de Gualeguaychú para encarar un juicio en su contra por "robo simple en grado de tentativa, lesiones leves agravadas por tratarse la víctima de un miembro de la fuerza policial y resistencia a la autoridad", pero el joven de 22 años no acudió a la cita y fue declarado en rebeldía.

Fue atrapado dos días después y llevado a Tribunales para hacer frente a la imputación ante el juez Mauricio Derudi. El fiscal Lisandro Beherán y el defensor acordaron ?con el consentimiento del detenido y de la parte damnificada? someter el caso a un juicio abreviado.



Muller no tenía antecedentes, por lo cual, y según lo expresa la ley, la primera condena debía ser de cumplimiento condiciona y el monto se fijó en un año. Durante dos años deberá cumplir con reglas de conducta y por un plazo de 4 años no deberá cometer ningún delito, porque en caso contrario la pena se le unificará con la anterior y será de cumplimiento efectivo, publicó ElDía.



Este joven había protagonizado un robo el pasado 12 de septiembre, junto a un hombre de 41 años, en una vivienda de Quijano y Doello Jurado. Rompieron la cerradura con una barreta y se apoderaron de un lavatorio, una mochila de inodoro y un pie de lavatorio. Pero durante el hecho fueron sorprendidos por personal policial de Comisaría Sexta, por lo que escaparon e intentaron refugiarse en un domicilio de Doello Jurado al 2050.

Al ser aprehendidos en este lugar, Muller intentó resistir el asedio policial y golpeó al funcionario Martín Facundo Aranda, causándole, según estableció el médico Gini Cambaceres, una "lesión contuso cortante en pantorrilla derecha, contusión y escoriación en muñeca izquierda y en tres dedos mano derecha".