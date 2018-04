Barrios en conflicto: instan a vecinos a denunciar hechos con nombre y apellido

Policiales Familias antagónicas se arrojaron bombas molotov en inmediaciones a una escuela

Tras lo sucedido en barrio Paraná V donde dos familias antagónicas se arrojaron bombas molotov en inmediaciones a la escuela Nº197 "Héroes de Malvinas" ubicada en la esquina de calles Cochrane y Artigas, desde la Jefatura de Policía instaron a los vecinos a denunciar los hechos con nombre y apellido para poder tomar medidas concretas.de. "Los vecinos están cansados de las molestias que causan estas familias que vienen de hace bastante tiempo y en los dos últimos días se registraron nuevos inconvenientes en la madrugada que debió intervenir la policía", agregó.En tal sentido, indicó que se hizo presente en la jurisdicción y habló con los vecinos y también con la Fiscal Farino "y se coordinaron acciones. La fiscal dio directivas a la comisaria que ya se están instrumentando".El Comisario habló sobre la importancia de que los vecinos que padecen estos conflictos entre familias, se animen a denunciar con nombre y apellido, para que de esa manera se puedan tomar medidas concretas. "Muchas veces se denuncia sin nombres y se dificulta la realización de medidas. Que se queden tranquilos que se podrá acercar la información en forma privada, que no tengan miedo, habrá reserva de identidad y tendrán garantías", afirmó Antoniow.Respecto a la seguridad en la zona conflictiva de barrio Paraná V, confirmó que "hay presencia policial, en algunos horarios con recorrido y de madrugada con punto de parada". Además agregó que la persona que arrojo la bomba molotov "estaría identificada"."Me comprometí a intermediar en la situación para subsanar el tema", dijo Antoniow, para reafirmar que "se tomarán medidas y se están juntado pruebas para enviar a fiscalía y que se puedan tomar medidas de fondo".Otro punto de conflicto en la capital entrerriana es la Villa 351."Cada tanto tenemos esas situaciones con familias y se han hecho reuniones para subsanar el conflicto", explicó el Jefe de Policía de Paraná y dio cuenta que a raíz de unos hechos ocurridos en el mes de febrero, la Fiscalía dicto varias restricciones y las personas que ocasionaban los disturbios debieron abandonar el barrio.Para Antoniow, lo que sucede entre las familias en conflicto "son problemas ínfimos que terminan en problemas grandes", y citó como ejemplo: "Dos personas que sus hijos eran amigos, discutieron en un partido de fútbol y ahí empezó el problema que adquirió otras dimensiones. Los problemas de dos personas se agrandan y termina siendo grupos contra grupos".Y volvió a hacer hincapié en la necesidad de que vecinos se involucren con las denuncias. "Cuando llegamos al lugar la gente no brinda datos, dicen que no ven nada y al no tener datos concretos no podemos actuar, hay que tener documentación para que sirva de base para la investigación", puntualizó.Según indicó el Comisario, en Paraná "hay cuatro o cinco lugares que si bien están controlados, de vez en cuando vuelve la conflictividad". Sin ir más lejos contó que hace unos días, en barrio Parana XVI "hubo dos heridos de arma de fuego".Finalmente, Antoniow adelantó que en la página web de la Policía se pondrá un número de WhatsApp y un correo electrónico "para que la gente haga las denuncias. Si no pueden ir a la jefatura y hablar conmigo o el subjefe". Elonce.com