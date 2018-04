La defensa del ex vicegobernador Alanis apelará la sentencia

Policiales El ex vicegobernador Héctor Alanis fue condenado a prisión efectiva

El Tribunal presidido por el Dr. Gervasio Labriola e integrado por los Dres. Rafael Cotorruelo y Gustavo Pimentel, dio a conocer este martes el veredicto por el cual resolvió, por unanimidad, condenar a la pena de 3 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, al ex vicegobernador Héctor Alanis y al el ex senador provincial Humberto Re; y a la pena de dos años y 8 meses de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación absoluta y perpetua ay los ex funcionarios de la Cámara alta provincial, José Maximiliano Crettón Pereyra y Maximiliano Alanis.Todos fueron encontrados por el tribunal autores materiales y responsables del delito de peculado, en la modalidad de delito continuado, en coautoría y en infracción de deber.Julio Federik, defensor de Héctor Alanis junto a Leopoldo Lambruschini, aseguró a Elonce TV que "la Fiscalía de Rovira hizo una investigación primera y no encontró la documentación, en consecuencia hizo el cargo de que estaba faltando ese dinero. Le pregunté al contador que había actuado junto con Rovira, si para ellos, que no esté la documentación significaba que no había existido el pago, a pesar de que el Tribunal de Cuentas lo había aprobado. Me contestó que en la técnica de los auditores, cuando no está la documentación, ese es el resultado".En este sentido entendió que "a la técnica de los auditores no la podemos traer a la zona crítica del derecho penal, en el que se puede probar por testigos, por indicios".Fiscalía pidió cinco años y medio de pena para Alanís. "Nos pareció un despropósito ya que el propio querellante que es la provincia de Entre Ríos pidió una pena de tres años condicional. Ha demorado 19 años, pero no por apelaciones o planteos de la defensa. El Ministerio Público demoró la causa".A partir de la lectura de la sentenciaElonce.com.