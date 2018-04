Anciano falleció luego de recibir brutal golpiza por parte de delincuentes

Pedro Ledesma, un hombre de 78 años, fue brutalmente golpeado en su vivienda de calle Paso al 380, de Concordia. Ocurrió el viernes, cuando dos delincuentes ingresaron a su casa para robarle. Si bien se investiga el hecho, los asaltantes serían un hombre y una mujer.



Este lunes el adulto mayor falleció producto de una falla multiorgánica generada por un hematoma que tenía en el hígado. Asimismo, se supo que también tenía golpes en la cabeza.



Pedro era viudo y vivía solo. Dos de sus hijos están en el sur trabajando, mientras que otros dos viven en Concordia. Aseguran que el viernes lo llamaban y no atendía, por lo que decidieron ir hasta su casa y se encontraron con el hombre tirado en el piso, agonizando.



Su nuera, Roxana, dijo a El Sol que "lo encontraron dentro del dormitorio, todo desangrado, estaba golpeado y le faltaba dinero. Lo llevaron al hospital Felipe Heras y luego le dieron el alta. Después se descompuso y lo trajimos al sanatorio donde finalmente falleció, como consecuencia de los golpes que le dieron en el asalto".



Por su parte, su hija Marina asegura que en el dormitorio aún hay manchas de sangre en la pared y el colchón. "Le habían robado varias veces, él vivía con miedo. Los delincuentes entraron porque saltaron el muro, después le pegaron y le robaron. Él no veía bien y los ladrones se aprovecharon", señalaron.



Asimismo, manifestó que "nosotros queremos saber quién fue, porque esto le puede pasar a cualquier persona que está sola. Él no molestaba a nadie, había trabajado hasta hace poco. Pedimos justicia. Murió por la paliza, lo reventaron todo adentro, sufrió mucho".



Aseguran que están atemorizados porque "ellos estaban enterados de todo y sospechamos que hay una mujer implicada, que sería una entregadora. Ella le golpeaba las manos siempre".