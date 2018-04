El ex vicegobernador Héctor Alanis fue condenado a prisión efectiva

El ex vicegobernador Héctor Alanis (PJ) y el ex senador Humberto Re (UCR) fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el desvío de fondos de la Cámara de Senadores en 1999. El tribunal, además, dispuso la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y les impuso una multa de 90.000 pesos. Sin embargo, ambos permanecerán en libertad hasta que la sentencia quede firme.



Los jueces Gervasio Labriola, Rafael Cotorruelo y Gustavo Pimentel, consideraron al ex vicegobernador Héctor Alanís y a ex senador radical Humberto Re, responsables del delito de Peculado en modalidad continuada. Por eso los condenaron a 3 años y medio de prisión efectiva más una multa de 90.000 pesos e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.



El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná también condenó a José Maximiliano Crettón Pereyra y Maximiliano Alanis, quienes confesaron haberse apropiado de fondos públicos en un juicio abreviado. En su caso, recibieron una condena de dos años y ocho meses de prisión condicional, como se había acordado al inicio del juicio.



La fiscalía a cargo Alejandro Cánepa y Patricia Yedro había solicitado 5 años y 6 meses de prisión por el delito de Peculado para Héctor Alanís y José Crettón Pereyra, mientras que las defensas a cargo de Julio Federik y Tulio Kampflosky solicitaron las absoluciones de Héctor Alanís y Humberto Re, respectivamente.



En la causa que tardó unos 18 años en llegar a juicio, se investigó el desvío de fondos del Senado provincial durante el año 1999, en una suma que superó los 6 millones de pesos/dólares a raíz de maniobras que no fueron respaldadas con comprobantes.



La sentencia condenatoria refrenda también el acuerdo rubricado entre las partes con respecto a los otros dos imputados: Maximiliano Alanís y José Crettón Pereyra, quienes reconocieron su autoría en el hecho y aceptaron una pena de 2 años y 8 meses de prisión condicional.



El ex Vicegoberandor y Re permanecerán en libertad hasta que la sentencia quede firme. (Fuente: Análisis)