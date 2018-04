Una carta confirma que uruguayo buscado por doble crimen estaría en Entre Ríos

La Policía uruguaya investiga si una carta encontrada en la Escuela 75 de Quebracho (Paysandú) pertenece a Martín Bentancur, el presunto doble homicida que mató a su exsuegra y a Juan Carlos Oviedo, el policía que fue a la vivienda cuando se lo alertó de la situación. Según la carta divulgada este lunes porde Paysandú, la persona que la escribió a mano señala a su expareja: "me fui pa´la Argentina"."Te amo, China mía, te amo. Decile a mi hija que siempre la voy a llevar en mi corazón", dice la carta que se investiga si efectivamente pertenece al hombre, prófugo desde el miércoles 28. "Estoy tan arrepentido de lo que pasó, pero ya es tarde para mí", se lee en la nota que apareció junto con una cadena de plata con una cruz.Ya se emitió la orden de captura internacional para Martín Israel Bentancur Ruíz Díaz, el doble homicida de Quebracho, dando intervención en el caso a las autoridades de Entre Ríos, principalmente de las ciudades de Concordia, Ubajay y la amplia zona del Parque Nacional de El Palmar, ubicado -si se trazara una línea recta desde Quebracho- a unos kilómetros al norte del lugar del crimen. En tanto, la información también fue recibida en otras ciudades cercanas.Asimismo, los investigadores no descartan que el homicida aún posea las armas que se llevó tras dar muerte a su exsuegra, Nelly Elizabeth Goyeneche Pintos, de 41 años, y al agente de la Comisaría Sexta, Juan Carlos Oviedo Custodio, de 25. Se trata de un rifle calibre .22 con mira telescópica y una pistola Glock 9 mm. Como dato particular, a la descripción de la fisonomía de Bentancur Ruíz Díaz se agregó que tendría una forma particular de hablar, por cierta dificultad.