Jugador golpeó a otro, lo dejó inconsciente y se fugó del partido en moto

Cuando finalizaba el encuentro por la Liga Regional de Basavilbaso en Polideportivo de Villa Mantero, entre Deportivo Mantero y Deportivo Peñarol, se produjo un hecho de violencia. Un futbolista del club de "Basso", con un golpe de puño, mandó al hospital a un rival.



Todo ocurrió cuando se cumplía el último minuto adicional. En una salida de área de Mantero, un jugador del equipo local, Valenzuela de 25 años, recibió un golpe a la altura de la sien. Inmediatamente se desplomó y golpeó su rostro contra el suelo.



Fue atendido en pocos minutos, pero tenía pérdida de conocimiento y presentaba convulsiones, supo FM Riel. Además, se vivieron momentos de gran preocupación hasta que logró reaccionar y fue trasladado al hospital.



El futbolista agresor, Cristian Arnoldo Santa Cruz del "Churrinche", que recibió la roja, repentinamente salió de la cancha, saltó el tejido y huyó en su moto. El árbitro dio por finalizado el partido.



La dirigencia de Mantero afirmó que Valenzuela se encuentra bien, pero le harán estudios de mayor complejidad. Evalúan realizar una denuncia contra el atacante.



Por su parte, desde Peñarol repudiaron lo ocurrido y sostienen que "no nos temblará el pulso para tomar medidas disciplinarias internas, como ya lo hizo la actual conducción con deportistas que no entienden que es una justa deportiva, que visten la camiseta del club, lo que está por encima de todo y que lamentablemente ahora se ve manchada por un acto que no nos atrevemos a calificar, pero que es bochornoso".