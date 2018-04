Falsos policías pretendieron asaltar una familia rural: Un perro evitó el atraco

Tatuados y vestidos como policías

Dos sujetos se hicieron pasar por policías y pretendieron asaltar a una familia de una colonia rural del departamento Federación.Se presentaron en un domicilio de Colonia La Argentina, aproximadamente a las 18.30 del sábado, vestían chalecos azules con la sigla PER (Policía de Entre Ríos) y fueron recibidos por unos de los niños de la casa, quien desconfió de los supuestos funcionarios policiales.El atraco se vio frustrado cuando uno de los perros de la casa, atacó a uno de esos sujetos. Por lo que al no poder cumplir con su cometido, se dieron a la fuga en un automóvil Volkswagen Gol color rojo con los vidrios polarizados y sin patente colocada.Según consta en la denuncia, una de estas personas tenía el pelo rapado a los costados y una cresta, era morocho, de contextura corpulenta y de 1.80 de altura aproximadamente, vestía una remera de color negra y jean clásico. El otro individuo tenía pelo negro semi largo y en su cuello del lado izquierdo tenía un tatuaje importante de un sombreado negro y dos letras chinas que resaltaban en el mismo, de 1.70 de altura aproximadamente, vestía una remera gris, un jean clásico roto en las rodillas.Los aparentes funcionarios policiales habían pedido al niño que los deje ingresar e intentaron abrir el portón, fue en ese momento que fueron ahuyentados por el perro de la casa.El dueño de casa reveló que advirtió el ladrido de los perros y llamó al 101 para dar aviso a la Policía, mientras buscaba un aire comprimido para defender a su familia.De acuerdo a la exposición policial, la tonalidad del sujeto corpulento era "correntina o paraguaya".La familia Sosa-Muchiutti radicó la denuncia en la Comisaría N° 23 del Departamento Federación, publicóSe recordará que en en enero ante la seguidilla de violentos asaltos a las familias de la zona de colonias rurales del departamento Federación, se había conformado una mesa de seguridad a través de la cual se instrumentaron exhaustivos controles en caminos y accesos a las diferentes colonias productoras de la zona y sus amplias extensiones de campo, pero no se habló de mayor personal policial y logística para el Departamento Federación.