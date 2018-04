Robaron casi $ 20 millones de la empresa de un ex piloto de TC en Buenos Aires

El robo

En 8 meses me asaltaron 3 veces,me siento violado,la justicia es una tortuga,la policia de la provincia impresentable llenos de procedimientos lentos y absurdos..sos doble víctima cuando vas a denunciar.! Lamentablemente perdí la ilusión..este país no tiene arreglo! ? — jose ciantini (@JCiantini) 26 de marzo de 2018

Un millonario robo sufrió la empresa Finca Balcarce en su planta de procesamiento de papas, cuando violentaron la caja fuerte y se llevaron unos $20.000.000.La compañía es propiedad de José Ciantini, ex piloto de Turismo Carretera. Se trata del tercer robo que sufre en ocho meses."Me siento violado, la Justicia es una tortuga y la policía impresentable", denunció vía redes sociales el ex piloto.Los delincuentes con sopletes consiguieron vulnerar las medidas de seguridad que tiene la bóveda donde se guardaba dinero, documentación y otros valores, de la planta ubicada a la altura del kilómetro 68 de la ruta 226.Según las primeras informaciones, la alarma llegó a sonar pero se desconoce por qué no se conectó con el teléfono de emergencia para dar el aviso.El sereno del establecimiento, que duerme allí, manifestó que no escuchó nada.En un campo de las inmediaciones, por donde los ladrones habrían fugado primero a pie hasta llegar a los vehículos, la Policía halló una bolsa con casi $100.000 que se les habría caído a los asaltantes.Al menos dos delincuentes entraron y se dirigieron hacia las instalaciones donde funcionan las oficinas, las que se encuentran muy cerca del sector de comedor diario de los empleados. Vale decir que por las características de la empresa, existe una gran cantidad de personas por ese sector cuando está operativa. Hay zona de carga y descarga de camiones, hay tránsito permanente y una importante cantidad de operarios. Mucha gente conoce el lugar.Lo cierto es que los intrusos llegaron con herramientas -otras las tomaron del lugar- e ingresaron a la oficina donde estaba la caja fuerte tras cubrir las cámaras de seguridad. "En todo el predio hay cámaras, pero algunas no funcionan y otras están cubiertas con telarañas. No parece un sistema de seguridad apropiado para una firma que guarda tanto dinero en efectivo en sus oficinas", señala otra fuente consultada.Los ladrones no tuvieron mayores problemas en llegar hasta la caja fuerte tras quitar una traba de una de las puertas, aunque en ese momento se activó la alarma monitoreada por primera vez. Eran las 2.40 y la agencia de seguridad que detecta esa anomalía tiene su central en Mar del Plata. Algo salió mal en el protocolo de comunicación, porque la empresa de monitoreo envió gente al lugar que, es fácil imaginar, mucho no pudo hacer desde el exterior: la empresa tiene 350 metros desde la ruta hasta donde están las oficinas.El principal fallo y que ahora investiga la Justicia a través de la ayudante fiscal Laura Molina es que desde la agencia de monitoreo no se dio aviso de la activación de la alarma a los números de contacto. Eso les dio a los delincuentes más tiempo para trabajar.La labor con el soplete para vulnerar la caja fuerte llevó más de una hora. Los al menos dos delincuentes -eran dos porque una cámara de seguridad registró sus sombras pasando hacia las oficinas- pudieron vulnerar la caja de seguridad y encontrarse con 12 millones de pesos y cerca de 300.000 dólares, según los propios denunciantes.Una de los dilemas que más inquietan a los investigadores es si los ladrones tenían claro que allí había tanto dinero o si se encontraron con semejante cantidad. "Podría ser gente de Balcarce que entró sabiendo que había dinero y ahora debe estar en un gran problema. Porque una cosa es robar algo de plata y otra cosa es esto?", conjetura una fuente.Una vez obtenido el dinero y cargado de un modo no determinado -en un par de bolsos puede acarrearse el botín sin problemas- los ladrones se retiraron de las oficinas. Se desconoce si de allí escaparon o si fueron ellos los mismos que se trasladaron hasta la casa familiar y se alzaron con más valores, como un costoso reloj.