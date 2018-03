Conductora de camioneta contó cómo se produjo trágico choque contra colectivo

Policiales Se conocieron las identidades de los seis fallecidos en la Autovía Artigas

La conductora de la Kangoo que es la única sobreviviente de las siete personas que iban en la camioneta que chocó este jueves contra un colectivo en la Autovía Artigas, "se encuentra internada con buen estado salud, sedada por el estado de shock emocional", señala el parte médico. En ese marco, "Valeria Villalba de 38 años de edad, etuvo hablando con la psicóloga del hospital y se aguarda la llegada de una hermana desde Buenos Aires, para darle la noticia de los hechos".La conductora aún no sabe que a causa del choque perdió a sus dos hijas, sus padres y dos hermanos.Por su parte, la fiscal a cargo de la investigación, Josefina Penón, explicó que se esperan los resultados de las pericias por parte de Criminalística de la Policía, pero admitió el médico policial y otros funcionarios fueron testigos cuando la conductora explicó lo que sucedió.En ese contexto detalló que iba por la ruta en la madrugada y cruzó bastante neblina. En su descargo mientras era asistida en la propia autovía, alertó queNo le quedó otra que pegar elLa Renault transitaba de sur a norte, en tanto que el colectivo de Paraguay lo hacía en la dirección contraria.y por lo contado, podría coincidir con el testimonio del chofer del micro y la azafata que vieron todo el incidente."En las próximas horas les voy a tomar testimonio al colectivero que se encuentra internado, como a la mujer que iba como azafata", explicó la fiscal a"Esa figura penal se podría imponer, pero primero necesito los testimonios de los testigos, las pericias y luego evaluar si la imputamos", resaltó Penón para aclarar: "he tenido en mi fiscalía causas graves como esta donde perfectamente se aprecia que no hubo imprudencia o negligencia a la hora de conducir, y que por un imprevisto o accidente, ocurre una tragedia, como ocurrió hace un tiempo con el deceso de dos criaturas luego de que chocara su madre"."Ante esto, es que", reflexionó la fiscal sobre esa causa ocurrida hace un tiempo atrás.Finalmente, confirmó que los siete ocupantes de la Kangoo iban todos sentados, porque se le había agregado dos asientos con las medidas de seguridad.