En segundos se robaron más de 100 anillos de una joyería

Tres descuidistas lograron sustraer de una joyería de calle Maipú de Rosario alrededor de 100 anillos de acero valuados en unos 8 mil pesos. Fue la tarde del martes y Daniel, titular del negocio, supone que "tal vez los ladrones no son de la ciudad". La mecánica fue sencilla. "Una mujer embarazada entró junto a una pareja. Le preguntaron a la vendedora sobre unos relojes para distraerla y luego, mientras la empleada se los mostraba, los cómplices se alzaron con una caja con anillos de oferta. No tardaron más de 2 minutos en robar e irse. Cuando le avisamos a la policía que estaba frente al negocio los tres habían desaparecido."La pareja y la mujer no miraron a la cámara de vigilancia que tiene el local, aunque es obvio que saben que son grabados. "Escuchamos un ruido, el de los anillos cuando los metían en una bolsa, pero nos dimos cuenta unos minutos después". Cuando la policía vio el video les dijo que "no los tenían vistos". Daniel hace varios años que se dedica al rubro por mayor de joyería y dice que "conocemos a casi todos nuestros clientes". El comerciante aseguró que dio el robo a publicidad "para que no les pase a otros colegas".