Una vez más, abogados de Nahir Galarza pedirán su excarcelación

La audiencia que estaba prevista para este miércoles se pasó al martes de la próxima semana. Será la apelación a la medida ordenada por el juez de Garantías de Gualeguaychú, Mario Figueroa. El magistrado dictó el 16 de marzo que la acusada mantuviera la prisión preventiva por 45 días, rechazando el arresto domiciliario y la colocación de la tobillera electrónica.



Nahir Galarza está alojada en la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar desde el día en que se cometió el crimen. Ha estado recluida en ese lugar hace exactamente tres meses y durante todo este tiempo sus abogados han tratado por todos los medios de lograr que abandone la celda y aguarde el inicio del juicio en su casa.



Hasta el momento eso se le ha negado en cinco oportunidades y el martes próximo su nuevo buffet de abogados espera conseguir la ansiada excarcelación. Primero fue el juez de Garantías subrogante, Guillermo Biré, que el 2 de enero le dictó 60 días. Luego se apeló en Gualeguay y el juez Javier Cadenas confirmó lo actuado en Gualeguaychú. Cuando Figueroa se reintegró volvió a confirmar lo hecho por su colega y en un nuevo intento de apelación en Gualeguay, la jueza María Angélica Pivas ratificó la medida. Posteriormente fue su abogado José ostolaza el que había solicitado que mantuviera la preventiva por 12 días debido a que por una operación él no iba a estar presente en la audiencia de prórroga que se avecinaba y tras ello, el pasado 16 de marzo se dictó continuar con la preventiva por 45 días, supo El Día.



Ahora, la defensa volverá a los Tribunales gualeyos para discutir nuevamente este punto y es muy posible que sea la misma jueza Pivas, aquella que fue interpelada por Nahir Galarza cuando le exigía que le dijera los motivos por los cuales no podía volver a su casa, quien deberá decidir al respecto.



Los defensores han esgrimido todo tipo de artilugios para tratar de dilatar la situación. Se denunció "violencia institucional" por parte del Juez y el fiscal Sergio Rondoni Caffa, e incluso se los recusó sin éxito porque ambos siguen al frente de las actuaciones judiciales en sus respectivos puestos. Pero además los defensores volvieron a insistir en la supuesta violencia física y psicológica a la que estaba sometida Nahir Galarza.



En definitiva, nada de lo que ha presentado la defensa de la acusada del crimen de Fernando Pastorizzo ha avanzado y ahora esperan que en la audiencia del martes se logre la excarcelación. Por lo pronto, hasta tanto no se finalice con todas las presentaciones, las objeciones y recusaciones y la infinidad de pretextos que se han expuestos, la audiencia de elevación a juicio no se realizará.