Confundieron a tres mujeres con "mecheras": Desde el 911 pidieron "tolerancia"

Desde el 911 pidieron disculpas y encomendaron "tolerancia"

Una vecina de Paraná utilizó las redes sociales para manifestar su malestar por un procedimiento realizado por personal policial del 911: obligaron a tres mujeres a vaciar sus bolsos al confundirlas con unas "mecheras".Mara Robín publicó en su cuenta de Facebook que el lunes junto con tres compañeras caminaban por calle San Martín y cuando llegaban a Carbó observaron que perdían el colectivo por lo que empezaron a correr para tomarlo en San Martín y Montevideo.Cuando llegaron el policía que estaba de guardia no las dejó subir porque las confundió con "mecheras". Al parecer habían denunciado un robo en la zona. Las mujeres venían cargadas con las bolsas porque habían participado en un curso de repostería ¿Cuál fue el delito? se preguntó la chica que también sacó las fotos.Entendiendo todo lo que pasa, respondió: "correr el cole.. llevar bolsos.. o tener pinta de mecheras para ellos.. una vez más el abuso de parte de la policía con las personas incorrectas, perdimos tiempo.. pasamos vergüenza.. y aguantar una milica que gritaba porque reclamábamos por nuestros derechos!!!.. una vergüenza que la fuerza que nos defiende según dicen.. se ocupe de parar cuatro mujeres y revisarlas en la calle como delincuentes!!", enfatizó en su descargo virtual.Al respecto, el comisario Esteban Allegrini, desde el Sistema 911 explicó cómo se desencadenó el operativo policial, pidió disculpas públicas a las mujeres y encomendó "tolerancia" a los vecinos que se vean afectados por una situación similar."Fue un hecho que hubo en un local comercial en el que dos mujeres habían realizado un hurto de una remera deportiva, y a consecuencia de eso se comunicó al 911 por lo que en forma inmediata se diagramó un operativo cerrojo con la motorizada en los puntos de parada que hay en Peatonal", explicó el funcionario policial. Y continuó: "Se irradiaron las características brindadas por los comerciantes que habían observado a las mujeres y el policía del puesto bancario de calle Gualeguaychú observa a dos mujeres que iban corriendo y toma la decisión de parar a estas señoras y proceder a la identificación de las mismas".Según argumentó Allegrini las características de estas mujeres "coincidían con las brindadas por los comerciantes y todo quedó sin novedad porque no tenían los elementos sustraídos"."Le pido a las señoras que sepan entender que hubo un hecho delictivo. El funcionario policial no sabía que ellas iban corriendo el colectivo, sólo las vio corriendo, y en decimas de segundos el policía tiene que determinar qué va a hacer y decidió pararlas. Es nuestro trabajo", aclaró el comisario."Es nuestro trabajo y tenemos que hacerlo con profesionalismo. Y en caso que no sea la persona que estamos buscando, porque justo dio que coincidía con las características brindadas, se le pedirá las disculpas del caso. Es entendible el enojo de la señora, pero es parte de la intolerancia que hay hoy día", cerró.