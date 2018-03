Familiares de Bou acusados de agresión: El detalle de la denuncia policial

Discusión por la música

Diferencias de testimonio

Policiales Policía y fiscal dieron precisiones sobre la denuncia contra familiares de Bou

El detalle de la denuncia

"Viven de joda"

El delantero entrerriano de Boca, oriundo de Concordia, Walter Bou y sus familiares, quedaron involucrados en un violento episodio barrial ocurrido en la localidad de Villa Zorraquín, luego de que una vecina les pidiera que bajaran el volumen de la música.Según reveló este martes, elde Elonce.com, una mujer que es propietaria de un complejo de cabañas turísticas y vecina de la familia de la mujer del jugador, denunció en sede policial , que fue agredida el pasado fin de semana por la familia de la mujer de Bou.El violento episodio se desencadenó, cuando el jugador de fútbol y su familia realizaban una fiesta en su vivienda, y por el alto volumen de la música, Griselda Jaluf se acercó al lugar para solicitar que bajaran el volumen. "El tema fue por los ruidos constantes y las fiestas en cualquier momento de la semana, y esa es una zona turística donde se preserva la tranquilidad", explicó Jaluf.Para su sorpresa, tuvo como respuesta insultos y golpes de parte de los familiares del jugador. "La verdad es un acto muy cobarde de Walter Bou y la familia", dijo alde Elonce.com la mujer que mencionó al delantero como parte de la discusión vecinal.Según declaraciones brindadas por la damnificada alde Elonce.com, Jaluf se encargó de acusar al delantero de Boca, pero en la denuncia realizada en sede policial, no se menciona al jugador como uno de los agresores, y apunta directamente, a la familia de Walter Bou.En el testimonio al que accedió elde Elonce.com, Griselda Jaluf, calificó de "cobarde" la actitud del jugador de Boca, y lo acusa de sujetar a su marido junto a otras dos personas, para permitir que sus familiares continúen con la golpiza contra ella y su hija. "A mi marido lo sujetó Walter Bou, Antonio Ibarrola, que es el suegro, y un primo que oficia de seguridad de Walter. Lo tenían sujeto a mi marido de los brazos, lo machucaron porque lo apretaron todo", dijo y añadió que esa actitud fue "para que no nos defienda mientras las mujeres de ellos nos golpeaban"."La verdad es un acto muy cobarde de Walter Bou y la familia. Yo estoy golpeada en un costado, tengo la cara lastimada", acotó la mujer en diálogo conde Elonce.com., a las 00.20 del pasado domingo y en su texto señala: "fui a hacerle bajar la música a un vecino de apellido Bou, en calle Nogoyá al 4700, el cual está al lado de su domicilio; y les dijo que por favor bajaran el volumen de la música que les molestaba a los inquilinos" de las cabañas turísticas, se explica en la denuncia y agrega Jaluf: "en ese momento, salió la esposa de Antonio Ibarrola (suegro de Bou), Julieta Godoy de unos 50 años de edad, que vive en ese domicilio y luego de decirle palabras groseras comenzó a golpearla a ella", dijo Jaluf.Además, la denunciante contó que intervino la hija de la denunciante (Daiana Nerea Fochesatto, de 30 años) para ayudarla, cuando "salen otras femeninas Diana y su hermana que no sabe el nombre, pero son de apellido Ibarrola e hijas de Antonio, siendo las mismas mayores de edad, y comienzan a golpear a su hija, hasta que en un momento dado se retiraron del lugar después de que a ambas las tiraron y las revolcaron por todo el suelo".Jaluf menciona en la denuncia que estas personas "son familiares de Walter Bou y el jugador de fútbol mantiene económicamente a estas personas que viven de joda, todos los fines de semana con la música en volumen alto".Según el texto de la denuncia, la mujer agredida, "desea agregar que Antonio le dijo "que ella era una prostituta, que las hijas de ella no eran de su padre, eran hijas de otro hombre y que su hijo Matías era "gay". Además de eso, le dijo que su complejo de cabañas era un juntadero de prostitutas, y luego de eso, le dijo encima de todo, hacía trabajar a su marido en el tractor cortando las yuyos".Finalmente,, detalla que "todo lo que dijo Antonio, era mentira ya que su hija Daiana está estudiando y está por recibirse de licenciada en Psicología y no es así como él dijo. Siendo todo lo que desea denunciar por el momento", escribieron los efectivos de la sede policial.