Joven fue hasta la casa de una mujer para pedirle trabajo y terminó asaltándola

Un joven de 21 años fue detenido por personal policial en Villa Libertador San Martín tras ser denunciado por una mujer, por haberla asaltado a punta de cuchillo.



El hecho se registró en la tarde de este martes, cuando este sujeto se presentó en domicilio de una mujer, dueña de una estación de servicios de la localidad, para pedirle trabajo.



Pese a la insistencia del muchacho, la mujer le habría explicado que no se encontraba en condiciones de aumentar el recurso humano de su negocio, tras lo cual el joven reaccionó sacando un cuchillo, con el cual amenazó a la señora y bajo esa intimidación procedió a sustraerle prendas de vestir, como una campera de cuero y una pollera, huyendo prontamente, según explicó el comisario Fabián Carrasco a FM Estación Plus 94.3



La damnificada por el robo dio inmediato aviso a la comisaría, lo que desató un inmediato operativo de búsqueda. Minutos después el procedimiento arrojó resultados satisfactorios para la causa, habida cuenta que se estableció una imputación y se materializó el recupero de las pertenencias.

Se trata de un joven de 21 años, oriundo de Libertador San Martín.



"Se advirtió el deambular de un joven cuyas características fisonómicas y de vestimenta eran coincidentes con las aportadas por la damnificada, por lo que bajo esas sospechas fue interceptado. Ante la requisitoria, el mismo exhibió las prendas sustraídas, las cuales llevaba consigo conjuntamente con un cuchillo, siendo todos los elementos secuestrados y puestos a disposición de la justicia", indicó el funcionario policial.



Por disposición de la Fiscalía en Turno, el aprehendido fue trasladado a la Departamental Diamante, donde permanecerá alojado a la espera de que se resuelva su situación procesal.



En Fiscalía de Diamante se le inició una causa por el supuesto delito de Hurto Calificado en Flagrancia y según publicó FM Estación Plus 94.3 este mismo sujeto ya se ha visto involucrado en otras actuaciones y/o investigaciones policiales.