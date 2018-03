El hombre que denunció torturas y vejámenes policiales relató su padecimiento

En la segunda jornada del juicio iniciado por vejámenes y torturas contra efectivos de la Departamental Uruguay, prestó declaración Jorge López, denunciante en la causa. El vecino detalló el calvario sufrido desde su detención y hasta su traslado a dependencias de la fuerza. También dieron su testimonio los dos policías que llegaron, en primer término, al lugar de los incidentes.En el recinto del cuarto piso de los Tribunales de Concepción del Uruguay se llevó a cabo ayer la segunda jornada del juicio a policías acusados por vejámenes y torturas en el marco de la causa originada el 25 de mayo de 2015. En la oportunidad, tres personas declararon ante la Sala Penal de la Cámara y con la presencia de la Fiscalía, la Querella y la Defensoría. Se trató de Humberto Román Ortman y Sergio Gabriel Blanc, los dos agentes que, tras ser notificados por el Comando Radioeléctrico de un llamado -que alertaba sobre una presunta violación en un terreno baldío, por parte de varios hombres-, concurrieron, en primer término, a la calle Sarmiento entre 16 y 17 del Oeste Sur, donde, luego, se desencadenaron los incidentes denunciados por Jorge Adolfo López, de 51 años, quien, también, compareció ante los magistrados.En su testimonio, la víctima repasó los hechos ocurridos entre las 8:15 y las 8:30 del 25 de mayo de 2015, en momentos en que se hallaba en el fondo de la casa de su hermano, Aníbal Oscar López, y efectuaba trabajos en un portón chico. Fue así que la suegra de su hermano avisó que afuera había problemas con unas chicas, por lo que él y sus familiares salieron a ver qué pasaba. Fue así que, que le producía indignación, por cómo la muchacha, que parecía estaba "sacada", trataba al agente del orden, quien le pidió que siguiera grabando para que quedara reflejado cómo era golpeado.Así lo hizo y, como se "aburrió" de la misma escena, retomó las tareas en el fondo de la casa de su hermano. A los pocos minutos, sintió frenadas de vehículos y gritos, por lo que salieron y observaron a tres patrulleros y motos de la Policía. Al quedar asombrado por la magnitud del procedimiento,Ingresó a la vivienda y llegó hasta una mesada, donde escuchó más tiros en la calle y a su hermano, diciendo que "no era un delincuente", ante una aparente detención. Como creyó a que la Policía le había molestado el hecho de que había filmado, pensó en qué lugar podía resguardar su teléfono -como prueba de que él "no hizo nada"-, que ocultó con un repasador.López contó que, mientras le proferían "injurias (insultos)". Lo esposaron con las manos hacia atrás y "arrastraron" hasta la caja de una camioneta para trasladarlo hasta la Jefatura. En el trayecto, dijo que, al tiempo que le reclamaron que entregara el celular. Él dijo que no lo tenía, por lo que recibió más golpes. Cuando la unidad llegó a la Departamental, escuchó que alguien dijo: '¡Ojo con pegar que hay cámaras!". Así lo bajaron del móvil y llevaron hasta un pasillo angosto, dondeconfesó. Escuchó a alguien decir que "no le pegaran más porque lo iban a matar", pero siguieron haciéndolo. Estando en tirado en el piso, vio que los abanderados y escoltas pasaban por donde él estaba.Seguidamente, pasóFue ahí cuando López se quebró en llanto al dar cuenta de la humillación sufrida. "Me torturaron mal y eso no se lo deseo a nadie", afirmó. Tras esto, relató que trajeron una bolsa roja que pusieron como pollera, mientras que le decían: "Mirá qué linda nenita que quedás con esto", al tiempo que se renovaron las amenazas.pero sin las esposas."Las horas eran eternas, oriné sangre y me asusté mucho", admitió para expresar que tenía miedo de llamar a un médico porque pensó que iban a golpearlo de nuevo. Por un pequeño agujero le pidió a un preso que le diera algo para abrigarlo. Se sintió mal y pidió a un policía que lo trasladaran al Hospital. Arrastrándose cómo pudo, comentó que un efectivo le dijo que se subiera a la caja de atrás y él solicitó que no porque hacía frío. "Adelante no te vamos a llevar porque estás mojado y vas a empapar todo", le respondieron los agentes, pero de la Comisaría expresaron que no lo llevaran en la parte de atrás del móvil porque "podía haber problemas".Fue así que lo ubicaron adelante y tuvo miedo de que no lo trasladaran al nosocomio, pero sintió tranquilidad cuando la unidad llegó a Balbín y Díaz Vélez. En el Hospital lo atendieron muy bien y alguien le dijo que los denunciara. Al día siguiente le dieron el alta y regresó la Comisaría 1ª, donde lo atendieron "mejor", manifestándole que lo ubicaron en el calabozo ciego por un "pedido de un superior". A eso de las 18:00 recuperó su libertad. López destacó que lo vivido le trajo secuelas físicas sino, también, psicológicas, estando aún en tratamiento con profesionales, tomando pastillas para la depresión y dormir.Por su parte, los policías -uno actualmente retirado- prestaron testimonio respecto de su intervención en cuanto al traslado de las dos mujeres y el clima hostil presentado en la ocasión, por lo que se vieron obligados a solicitar refuerzos. Durante el proceso se escucharon grabaciones y filmaciones incorporadas a la causa.